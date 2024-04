"Caro Professore Franco Zizola": la biografia dello scrittore montebellunese

Si è svolto sabato 6 aprile, presso l'Istituto Einaudi – Scarpa di Montebelluna, un emozionante incontro per commemorare la vita e il contributo letterario di Franco Zizola. L'evento è stato un toccante tributo alla memoria del letterato, che ha lasciato un'impronta indelebile nella comunità locale e oltre. Molti i ragazzi presenti che hanno avuto l'onore di ascoltare i ricordi e le riflessioni di eminenti relatori, inclusi il dirigente scolastico prof. Massimo Ballon e il professor Paolo Poggi, entrambi ex colleghi e amici di Zizola. La professoressa Elisabetta Costantin ha moderato l'evento, mentre la professoressa Pia Masiero, docente ordinario di Ca’ Foscari, ha presentato alcuni dei lavori più significativi di Zizola. A portare il saluto dell’Amministrazione comunale, l’assessore alla cultura Maria Bortoletto.

Uno dei momenti più commoventi è stato il ricordo fornito dalla moglie di Franco Zizola, Silvana Leggerini, che ha condiviso con il pubblico il suo rapporto con Franco e l'impatto che ha avuto sulla sua vita e sul suo modo di insegnare. "Franco ha reso la mia vita un viaggio attraverso la poesia. La sua presenza ha reso meno fredde e più umane anche le materie scientifiche che insegnavo. Con lui ho imparato che i veri poeti disturbano, perché sovvertono il modo di pensare comune. Franco ha sempre incoraggiato i ragazzi a leggere, a cercare quella fiamma che li fa amare la vita e diventare, a modo loro, un po' rivoluzionari. Auguro a tutti di seguirne l'esempio.”

"Organizzare a scuola la presentazione della figura del prof. Zizola è stata una preziosa opportunità sia per gli alunni sia per noi docenti. Abbiamo ascoltato la voce di chi conosce i poeti, i loro versi, la loro lingua, le lezioni del prof. Zizola ci permettono di percepire la poesia come una necessità, 'i poeti soccorrono sempre' ripeteva quotidianamente ai suoi alunni. Leggere e fare poesia ci aiuta a vivere," ha commentato la professoressa Costantin.

Il professor Poggi ha condiviso il suo pensiero, sottolineando l'importanza di lasciare parlare direttamente gli scrittori e di creare connessioni autentiche tra loro e gli studenti. Concludendo la prolusione, ha voluto infatti far parlare le parole dell’autore: "Letteratura vera non ama grigia normalità (...) letteratura vera è scandalo, è diversità, è profondità, anche attorno è gioco e ciarla e scherzo. Ha bisogno di silenzio per far sentire la sua voce. Se riusciremo ad ascoltare, a pensare, ci sarà speranza ancora per noi e per il mondo: perché letteratura, mia malattia, è davvero speranza di una salute diversa".

Durante l'incontro sono stati letti brani dal libro "Franco Zizola legge Leopardi, Ungaretti, Montale, Quasimodo" e altre opere come "Ruber Palus" e "Il Convittore, Una Storia d’Amore”.