Festeggiato domenica il ventennale del Vespa Club di Montebelluna

Era presente anche il sindaco di Montebelluna Adalberto Bordin, domenica, ai festeggiamenti per il ventennale del Vespa Club di Montebelluna. Si sono tenute le celebrazioni per l’anniversario di una delle associazioni che – coi suoi 65 iscritti attivi - riunisce gli amanti del mezzo a due ruote in centro a Montebelluna. Presenti circa 250 vespe in centro città dove Don Fabio ha benedetto i mezzi e il presidente del Vespa Club, Dino Favero, ha dato ufficialmente il via alla stagione vespistica 2024.