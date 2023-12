Uno sconto dell'81%, pari alla sua età: il regalo di Y-40 al subacqueo più anziano

no sconto all’ingresso proporzionale alla sua età: così l’81enne Bruno Veronese entrerà per tutto l’anno in Y-40 The Deep Joy con l’81% di sconto. È questo il regalo di Natale che la piscina con acqua termale più profonda del mondo - situata a Montegrotto Terme - ha dedicato all’istruttore trevigiano di subacquea talmente affezionato alla struttura da recarvisi quasi ogni settimana con amici vecchi e nuovi.

«Sono diventato istruttore di nuoto e di subacquea quasi 50 anni fa - racconta Bruno - quando parallelamente al mio lavoro nelle ferrovie, amavo insegnare e trasmettere la mia passione per l’acqua a tanti ragazzi nelle piscine di Montebelluna, di Treviso e di Pordenone». Classe 1942, Bruno Veronese ha soffiato le 81 candeline il 7 dicembre scorso. Per gli 80 anni si era regalato il 14esimo viaggio alle Maldive, uno dei suoi mari preferiti. «Sono stato anche in Oman, Qatar, Madagascar, Filippine, Messico, Cuba, Thailandia e tantissime volte in Mar Rosso. Indimenticabile anche la settimana di lavoro nelle spiagge immacolate di Kish Island in Iran nel ’97, dove volevano rimanessi lì ad insegnare in un centro diving, ma anche tutti i viaggi in mar Rosso. Ogni volta vedo qualcosa di nuovo ed è questo che amo del mondo subacqueo: c’è sempre qualcosa da scoprire». Ogni settimana Bruno Veronese parte da Istrana con la moglie Maria e si reca in treno fino a Montegrotto Terme. «Anche in questa piscina, il posto in cui più mi rilasso, mi sembra di imparare qualcosa di nuovo ogni volta che entro in acqua. Quando telefono per prenotarmi - sorride con il consueto sarcasmo Veronese, videocamera subacquea sempre alla mano per conservare qualche immagine del blu - dico alla reception che sono Bruno Il Dinosauro, così mi riconoscono tutti. Anche quest’anno il mio certificato medico non ha presentato alcuna controindicazione alla subacquea: fino a che la salute me lo permetterà continuerò a venire a fare le terme, come tanti altri anziani, ma in un modo un po’ più speciale e divertente».

«Abbiamo deciso di premiare Bruno - sottolinea l’architetto Emanuele Boaretto, ideatore e progettista della piscina da Guinness - non solo per la sua età, ma anche per la sua costanza ed affezione alla struttura. Y-40 ha avuto anche qualche altro ospite Over 80, ma sin dall’apertura, ormai quasi 10 anni fa, Bruno ha iniziato a frequentarci con assiduità e ci è sembrato bello garantirgli una percentuale di sconto all’ingresso identica alla sua età, augurandoci ed augurandogli, di raggiungere i cent’anni e quindi il 100% di sconto».