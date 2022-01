Sabrina Salerno alle terme di Montegrotto, le foto social fanno il pieno di like

“Troppo vapore per una perfetta messa a fuoco…” è questa la didascalia usata da Sabrina Salerno per le quattro foto pubblicate sui social. Il vapore è quello delle piscine termali a Montegrotto Terme dove l’artista si è fatta immortalare.

Relax alle terme

La showgirl e attrice finalmente dopo l’esperienza a Ballando con le stelle, il programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, è riuscita a trovare un po’ di tempo per sé e di certo quando si parla di relax e di benessere le terme della nostra provincia ben si prestano a regalare momenti indimenticabili. Le foto non sono certo passate inosservate, anzi, i fan si sono scatenati e tra commenti e like il giudizio è unanime: “Sei bellissima”.