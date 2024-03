Moohrun a Treviso, la festa in movimento di 1.200 podisti “muccati”

Una mandria di runner “muccati” nonostante il meteo ha portato l’Amoohre per le strade di Treviso. Oltre ogni più rosea aspettativa, per MoohRun®8, circa 1.200 podisti amatori hanno sfidato il meteo, ci hanno creduto e si sono schierati sulla linea di partenza, alle 9:45 puntuali. Presente anche il Vice Sindaco di Treviso Alessandro Manera. Non sono mancati i sorrisi e l’entusiasmo. 6000 euro di beneficenza, che con meteo favorevole sarebbero potuti essere di più. 3000€ donati alle due ONLUS beneficiarie “Associazione per mio figlio Onlus” e “Una mano per un sorriso for Children”.

“Questa edizione dell’amore ha dimostrato l’affetto verso quella che ormai sta diventando una vera e propria community”, cosi il direttivo si spiega come, nonostante il meteo avverso, la corsa sia stata comunque molto partecipata, anche da bambini, famiglie e camminatori. MoohRun ha dimostrato nuovamente di essere la corsa/passeggiata di tutti e per tutti - commentano gli organizzatori di La Butto in Vacca A.s.d.. Questa edizione ci è costata tanta fatica, visto alcuni cambiamenti interni a livello di direttivo, ma il sostegno dei nostri tesserati e dei gruppi amici, che ci aiutano, ci ha dato la forza di crederci e non annullare. Ringraziamo a tal proposito VeniceMarathon, Mi Vao, Gruppo Scout Agesci Treviso4 e molti altri.

L’edizione 8 è una nuova ripartenza, “dopo la pioggia torna sempre il sereno” dice il direttivo, cosi siamo sicuri che per la prossima edizione il sole non mancherà! Come sempre, i percorsi si sono svolti interamente dentro le Mura cittadine. Fondamentale l’apporto di 200 volontari lungo tutto il tracciato e il supporto logistico-organizzativo della Venice Marathon.