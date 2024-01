Moohrun 2024, svelata la maglietta speciale per l'ottava edizione

In occasione della prossima MoohRun®, l'associazione La Butto in Vacca è lieta di svelare la Mooh T-shirt da collezione, rappresentativa dell'amore universale e dedicata alla 8^ edizione dell'evento. MoohRun 2024, iniziativa che promuove il benessere e la solidarietà, avrà luogo il 10 marzo 2024, con partenza alle ore 9.45 da Viale d'Alviano sulle Mura a Treviso. Un percorso aperto a tutti, di 5 o 10 chilometri nel centro della città, unendo sport, divertimento e beneficenza.

La t-shirt

Il tema dell'amore, espresso senza tralasciare il tema muccato con il claim “Divertirsi è una cosa seria”, è stato magistralmente catturato nell'eccezionale design della maglia creata dal designer Francesco Ghelfi. I primi mille iscritti avranno l'opportunità di possedere questa straordinaria creazione, rendendo la loro partecipazione ancora più speciale.

Impegno solidale

L'8^ edizione della MoohRun® mantiene il suo principio fondamentale di fare del bene alla comunità. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza a due importanti associazioni: "Una mano per un sorriso - For Children" e "Fondazione per Mio Figlio". Il direttivo commenta: «Siamo felici sia l’edizione dell’amore anche in risposta agli recenti eventi di violenza , MoohRun® 2024 si propone anche come veicolo per sensibilizzare la comunità su tematiche sociali cruciali”.

Il Moohvillage

Il MoohVillage, aperto già dal 9 marzo 2024, accoglierà i partecipanti con food truck e molte novità sulle corse del trevigiano, creando un'atmosfera di festa e condivisione.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono aperte dal 23 dicembre 2023 e si possono effettuare direttamente sul sito www.moohrun.it. La quota di iscrizione è di 14 euro, e per i primi mille iscritti è riservata la Mooh T-shirt Evento.