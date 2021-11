Tuttinfiera a Padova, trevigiana la moto più bella

Si è chiusa lunedì con 15.000 visitatori la 37^ edizione di Tuttinfiera, l’evento dedicato al tempo libero che dal 30 ottobre all’1 novembre ha riunito in 7 padiglioni della Fiera di Padova 350 espositori da tutta Italia. Nella competizione Italian Motorcycle Championship (concorso di moto Custom) durata tre giorni con la partecipazione di 40 customizzatori arrivati da diverse regioni, il best in show è stata l’Harley Davidson Softail Delux di colore verde preparata da Officine Fratelli Borgo di Treviso, che si sono aggiudicati un soggiorno per la finale della 36^ Biker Fest di Lignano. Sempre nell’ambito di American Dream organizzato da Terredimoto si sono esibite Le Nuvole di Fossano (CN), onlus che si occupa di ragazzi disabili, esibitesi come chearleaders.

Nella seconda giornata di gare tra Cosplay organizzate da La Tana del Nerd Official, sono risultati vincitori: al primo posto Linda Pezzato di Venezia con “armatura dell’Odogaron”, 2° Davis Candio di Lonigo (VI) con “Hirt il distruttore”, terza Levi Amabilia di Bassano con “Random” e menzione speciale a Sara Mezzaroba di Venezia con “Mexican Mezzix”.

L’ultimo evento della giornata è stata la gara MISS FASHION&CARS 2021, 7^ edizione del concorso ideato da Paolo Trevisan, con giuria presieduta da Fabio Lamborghini. Delle 11 modelle giunte su alcune Lamborghini e su altre super car anche storiche, molte erano alla prima esperienza sulla passerella: la vincitrice è risultata la numero 2, la bresciana Sara Pretti di Roè Volciano. Poco prima sul palco AICS si erano esibiti i campioni italiani di danza e Hip Hop Federico e Lara Martinello. La mostra ha riunito diversi settori merceologici: dal Portobello Vintage Market allo shopping, dall’American Dream alle discipline sportive, da dischi e fumetti all’elettronica amatoriale e professionale, al collezionismo, ai giochi e al modellismo e al benessere.