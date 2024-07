Tutto pronto per il Muja Buskers Festival, al via l'ottava edizione

Il Muja Buskers Festival è pronto ad invadere Muggia anche quest’estate. Dopo il grande successo di questi primi sette anni, con circa 60 mila presenze registrate dalla prima edizione la cinque giorni di circo contemporaneo e teatro di strada scalda i motori e si preannuncia più ricca di appuntamenti che mai. Con artisti provenienti da diversi paesi europei come la Spagna, la Slovenia, il festival si propone di ricreare un’atmosfera tutta internazionale.

Il festival: dal 3 al 7 luglio

Organizzato dall’associazione Sparpagliati, con l’ausilio di decine di volontari provenienti da diverse regioni italiane e guidato dal direttore artistico Riccardo Strano, il festival colorerà le principali piazze e calli del comune rivierasco dal 3 al 7 luglio. Il programma completo della rassegna, realizzata grazie al sostegno del Ministero della Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Muggia e Io Sono Fvg è disponibile al sito mujabusker.com.

Lo chapiteau in piazzale Alto Adriatico

Tra i dettagli imperdibili c’è il ritorno dello chapiteau, il tanto misterioso quanto affascinante tendone che occuperà piazzale Alto Adriatico. Al suo interno il Circo Madera metterà in scena “Hesperus” (regia di Silvia Laniado), una macchina del tempo a ritmo di musica e movimento, in una esilarante e a tratti non-sense esplosione di vitalità, che porta lo spettatore a chiedersi: “Ma lo spettacolo è vivo? È morto? Non si sente tanto bene?”. Un successo assicurato.

Swell, potente come l’oceano

Altra chicca di quest’anno è rappresentata da Swell, spettacolo portato in scena da CircOnda (una produzione Cordata for, in co-produzione con il festival e sostenuto dal ministero della Cultura) e che, in anteprima nazionale, racconta l’origine dei venti in acqua e di come il moto ondoso, come impulsi di un cuore pulsante, trasformino l’onda in tante onde separate ma sincrone, determinando l’esatto istante in cui esse raggiungono la terraferma. Una storia potente come l’oceano.

Una cinque giorni di magia

Immancabili poi i laboratori circensi per bambini (nella location del Circolo della vela), l’area dei Giochi di una volta (dove gli adulti potranno condividere la magia del tornar bambini) e una serie di spettacoli dal vivo che, un po’ come le onde di Swell, partiranno il 3 luglio da piazzale Alto Adriatico per andare ad invadere, dal giorno successivo fino a domenica 7, il centro storico di Muggia. Ai bambini è rivolta particolare attenzione in virtù dello spettacolo “La lepre e la tartaruga”, evento in programma sabato 6 e domenica 7 luglio, sia ai giardini della biblioteca che in piazzale Alto Adriatico.

Informazioni utili

Per gli spettacoli in piazzale Alto Adriatico è consigliata la prenotazione, da fare online sul sito del festival, mentre quelli in Caliterna e lungo le vie del centro storico sono ad accesso libero. Il programma potrebbe subire variazioni secondo le avversioni meteo o eventuali problematiche artistiche.