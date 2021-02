Musei di Montebelluna gratis per i montebellunesi e gli Under 20

Dopo tre mesi di chiusura, la riapertura dei musei a Montebelluna sarà accompagnata da un'interessante novità: la giunta comunale ha deliberato un’iniziativa promozionale rivolta agli utenti del Museo civico e al Memoriale Veneto della Grande Guerra.

Nello specifico, è previsto per il mese di febbraio l’accesso gratuito per tutti i residenti della città di Montebelluna e per i mesi di febbraio e marzo l’accesso gratuito per tutti i minori di 20 anni e l’ingresso ridotto per tutte le altre categorie d’utenza. Inoltre, il MeVe, tradizionalmente aperto dal giovedì, sarà aperto anche il mercoledì. Una scelta volta a promuovere l’accesso ai luoghi della cultura montebellunese, dopo il periodo di chiusura forzata connesso con l’emergenza sanitaria. Spiega l’assessore alla cultura, Debora Varaschin: «Abbiamo voluto accompagnare la riapertura del Museo Civico e del MeVe dopo l’interruzione di qualche mese, con un’iniziativa promozionale che contiene molteplici intenti: da quello di promuovere l’accesso al patrimonio culturale, a quello di favorire le giovani generazioni nel ritornare a fruire dei musei per una crescita culturale, storico-scientifica, cui si aggiunge l’obiettivo generale di promuovere la conoscenza della memoria del nostro territorio. Credo anche che non possiamo essere paragonati ai centri commerciali per cui le istituzioni culturali, che rappresentano cibo per l’anima, con le dovute norme di sicurezza, dovrebbero essere aperti anche nel weekend». Conclude la direttrice dei musei montebellunesi, Monica Celi: «La riapertura dei musei è un evento atteso che accogliamo con speranza perché potersi riappropriare, immergersi e vivere il patrimonio culturale è fondamentale per una comunità. I musei rappresentano infatti il dna di una comunità ed è quello che ci permetterà di affidare alle nuove generazioni una memoria sulla quale costruire decisioni consapevoli, sostenibili dal punto di vista sociale, civile con una base culturale».

Museo civico

Il Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna è aperto al pubblico con la mostra “Sapiens. Da cacciatore a cyborg”. Per la visita alle sale non è necessaria la prenotazione, ma devono essere rispettati i protocolli anti-Covid19 vigenti messi in atto dalla struttura. Viene riattivato anche il servizio “Martedì con i conservatori”, per chi vuole scoprire il dietro le quinte di Museo/Mostra, e saranno programmate attività a numero chiuso su prenotazione. Orari: da martedì a venerdì ore 14:30-17:30.

Per informazioni: 0423 300465, info@museomontebelluna.it. E' sempre attiva l'offerta educativa per l'utenza scolastica con prenotazione alla Segreteria Didattica: 0423 602271, didattica@museomontebelluna.it. Ingresso: intero 6 euro; ridotto 5 euro

Meve

E’ aperto anche il Memoriale Veneto della Grande Guerra, presso Villa Correr Pisani e la mostra “Edison – L’uomo che inventò il futuro”. Per visitarlo non sarà necessaria la prenotazione e le modalità di visita si svolgeranno secondo i protocolli anti-Covid19 vigenti garantendo la possibilità di interagire, in piena sicurezza, con tutte le istallazioni presenti. Resta la possibilità per le scuole di accedere alle due strutture anche in orari diversi da quelli di apertura previa prenotazione.

Orari: mercoledì, giovedì e venerdì ore 9-13, 14-17.

Per informazioni: 0423 23048, info@memorialegrandeguerra.it

Per servizio alle scuole e prenotazioni - segreteria Didattica: 0423 602271, didattica@museomontebelluna.it

Ingresso: intero 7 euro; ridotto 6 euro