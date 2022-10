A Vittorio Veneto l'anteprima mondiale del film italiano sui "No vax"

A Vittorio Veneto è i nastri di partenza la nuova edizione di: "30_____70 DOC FEST", il festival di documentari indipendenti presentati per la prima volta in Italia, dal 20 al 23 ottobre, al cinema Verdi per una terza edizione che si preannuncia ricca di sorprese. Tra i titoli più attesi di quest'anno, infatti, ci sarà anche l'anteprima mondiale di "Dreamland - La verité sur l’affaire Convoi de la liberté" di Marco Pinnavaia, film divisivo che tenta di fare luce sulle proteste No Vax degli scorsi mesi e più precisamente sul Convoglio della Libertà partito da Nizza in direzione Bruxelles. Un reportage che svela uno sguardo inedito e originale sul discusso fenomeno No Vax che ha accompagnato gli ultimi mesi della pandemia Covid nel mondo.

Angela Rafanelli in giuria

Tra gli ospiti più attesi del festival Angela Rafanelli sarà a Vittorio Veneto come giurata della terza edizione del 30_____70 DOC FEST. Dopo il successo di SEX (Rai Tre), primo programma sulla televisione pubblica dedicato all’educazione sessuale, Angela Rafanelli si apre proprio a Vittorio Veneto all’incontro con i più giovani grazie a un talk che esplorerà vari aspetti dell’educazione sessuale oggi in Italia in modo anticonvenzionale. Grande risposta ed entusiasmo da parte delle scuole del vittoriese che hanno aderito all’iniziativa. Commenta Rafanelli: «Parlare di sessualità e affettività è un atto necessario e che richiede un continuo aggiornamento di approcci e modalità. Con questi incontri voglio continuare a dialogare con i ragazzi e le ragazze, perché anche se le telecamere sono spente la curiosità e il bisogno di conoscere sono e devono essere sempre accesi; del resto quando si parla di sesso l’unica cosa davvero scandalosa è l’ignoranza! Sostenere ragazzi e ragazzi nella loro voglia di conoscersi ed esplorare è un diritto che tutti gli adulti hanno il dovere di tutelare. Le scuole del vittoriese sono state le prime a rispondere a questa proposta».

Partendo da alcune scene del famoso documentario di Pierpaolo Pasolini “Comizi d’Amore”, autore di cui quest’anno ricorre il centenario, Angela Rafanelli (volto amatissimo della tv, protagonista di trasmissioni storiche della Rai come “Linea Verde”, “Domenica IN”, “Quelli che il calcio”, e conduttrice di programmi di punta di Radio 2 come “I love Radio2” e reduce dal successo di “SEX” – la trasmissione divulgativa di Raitre) accompagnerà i ragazzi e le ragazze in un dialogo aperto che affronterà temi quali le relazioni, i rapporti affettivi e l’educazione sessuale. Angela sarà accompagnata dalla Dott.ssa Elena Mozzo, pediatra ed esperta di educazione sessuale. A partecipare saranno più di 100 studenti e studentesse dell’ Alberghiero Beltrame e del Liceo artistico Bruno Munari di Vittorio Veneto.

La giuria

Oltre ad Angela Rafanelli giuria internazionale di esperti del cinema e delle arti visive giudicherà i film in concorso. Saranno presenti a Vittorio Veneto Jean-Pierre Rehm, direttore dell’importante FidMarseille dal 2002 al 2021 e redattore dei Cahiers du Cinéma e Marco Dalla Gassa, professore associato all’Università Ca’ Foscari di Venezia dove insegna “Analisi del film” e “Cinema e culture visuali”, autore di importanti saggi sul cinema asiatico.