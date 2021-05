I Nomadi tornano in concerto a Castelfranco Veneto dopo 23 anni

Sabato 11 settembre a Castelfranco Veneto i Nomadi torneranno in concerto a Castelfranco Veneto dopo 23 anni dalla loro ultima esibizione in città. Per l'occasione la band suonerà dal vivo al Parco Fornaci Baghin.

Un sogno lungo 57 anni, in continuo moto perpetuo e non potrebbe essere diversamente, dal momento che è per loro una ragione di vita; vanno per le loro strade, che sono ancora tante. I Nomadi ritornano in tour, fortemente desiderosi di abbracciare il proprio pubblico, il che significa ogni volta una festa, ove l'immenso reciproco affetto si fonde. La band di Beppe Carletti ha siglato un nuovo contratto discografico con la storica etichetta Bmg con la quale è stato pubblicato il 9 aprile scorso, il nuovo album di inediti "Solo esseri umani", anticipato dal singolo "Frasi nel fuoco".

I prezzi

Le prevendite sono già attive su Ticketone e Vivaticket, sia online che nei punti vendita abilitati della tua città! Evento organizzato nel rispetto delle misure sanitarie in vigore a causa dell'emergenza Covid. Questi i prezzi in base

Poltronissime Gold: 35 euro + diritti di prevendita

Poltronissime: 30 euro + diritti di prevendita

Poltrone: 25 euro + diritti di prevendita