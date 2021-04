Nonno Nanni vince il premio "Eletto Prodotto dell’Anno 2021"

Nonno Nanni vince anche quest’anno: l’azienda veneta, leader nel settore lattiero caseario italiano da oltre 70 anni, si è aggiudicata l’importante premio Eletto Prodotto dell’Anno 2021 con lo Stracchino Nonno Nanni 100g in confezione biodegradabile e compostabile vincendo nella categoria “Formaggi Freschi”. Giunto quest’anno alla 16^ edizione, il riconoscimento Eletto Prodotto dell’Anno è il Premio all’innovazione basato esclusivamente sul voto dei consumatori, che valorizza i prodotti nuovi e innovativi e ne amplifica la visibilità attraverso l’uso del Logo rosso e bianco di Eletto Prodotto dell’Anno in comunicazione e sul punto vendita, assicurandogli una maggiore forza e più impatto a scaffale.

I prodotti vincitori sono stati sottoposti a 12.000 consumatori attraverso la più importante ricerca di mercato sull’Innovazione in Italia. Innovazione e soddisfazione sono i due criteri fondamentali di scelta dei consumatori coinvolti nella ricerca, che quest’anno hanno espresso la loro preferenza proprio per lo Stracchino Nonno Nanni 100g in confezione biodegradabile e compostabile.

“Siamo orgogliosi di ricevere questo importante riconoscimento che per Nonno Nanni è un ulteriore incoraggiamento a portare avanti un percorso green oriented che come azienda abbiamo intrapreso già da diversi anni - afferma Luca Galuppo, Direttore Marketing Nonno Nanni – Lo Stracchino Nonno Nanni 100g in confezione biodegradabile e compostabile è frutto delle azioni concrete che abbiamo implementato per dimostrare il nostro impegno per l’ambiente. Azioni che abbiamo intrapreso per offrire una scelta alternativa ai consumatori, oggi sempre più attenti all’impatto ambientale nelle loro decisioni di acquisto. Ricevere il premio Eletto Prodotto dell’Anno – aggiunge Galuppo – è la conferma che i consumatori riconoscono in questo prodotto il nostro impegno per la sostenibilità e ci sostengono nel percorso che intraprendiamo ogni giorno per la tutela dell’ambiente.

Frutto di un lungo periodo di ricerca e sviluppo, lo Stracchino Nonno Nanni 100g in confezione biodegradabile e compostabile ha conquistato i cuori dei consumatori con il suo packaging, che risponde ai concetti di economia circolare e al contempo garantisce di mantenere intatte la bontà, le proprietà organolettiche e la durata del prodotto. Il nuovo packaging del formaggio fresco, è realizzato interamente con materiale derivato da residui della lavorazione di prodotti agricoli e altre risorse rinnovabili e potrà essere smaltito dai consumatori nell’umido insieme ai rifiuti organici secondo quanto disposto dal sistema di raccolta del comune di residenza. A seguito dei processi di compostaggio industriale, il materiale si trasforma poi in compost per fertilizzare la terra.

Preparato seguendo gli insegnamenti trasmessi da oltre 70 anni di arte casearia, lo Stracchino Nonno Nanni 100g in confezione compostabile è un formaggio fresco senza conservanti che si caratterizza per il suo gusto unico e inconfondibile. Fatto solo con buon latte 100% italiano e fermenti lattici vivi, lo Stracchino Nonno Nanni conquista il palato con la sua nota dolce e la sua cremosa consistenza ed è fatto ancora oggi seguendo l’arte casearia, tramandata di generazione in generazione. Inoltre piace anche alla natura grazie alla sua confezione amica dell’ambiente realizzata interamente con materiale biodegradabile e compostabile.

Il premio Eletto Prodotto dell’Anno, oltre a riconoscere l’innovazione dello Stracchino Nonno Nanni 100g in confezione biodegradabile e compostabile, conferisce un importante plus per l’azienda: sono molti i consumatori che si affidano sempre più al logo rosso e bianco nelle proprie scelte di acquisto. Infatti, l’87% dei consumatori si fida di Eletto Prodotto dell’Anno e il 73% è più propenso ad acquistare un prodotto che riporta il Logo (Fonte IRI).

Quest’anno, inoltre, Eletto Prodotto dell’Anno ha deciso di premiare e valorizzare i 10 prodotti e servizi dell’anno più sostenibili dell’edizione 2021, dedicando una menzione speciale alle aziende. Tra questi figura anche lo Stracchino 100g in confezione biodegradabile e compostabile: un altro importante riconoscimento che mette ulteriormente in luce il costante impegno di Nonno Nanni nell’operare sempre di più in ottica green. L’evento di premiazione che celebra ufficialmente tutti i prodotti eletti si è tenuta virtualmente martedì 16 marzo e, in rappresentanza dell’azienda, è intervenuto il Direttore Marketing Luca Galuppo.





* Ricerca su 12.000 consumatori svolta da IRI, su selezione di prodotti venduti in Italia. prodottodellanno.it cat. “Formaggi Freschi”