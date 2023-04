Note di pranzi, 1200 visitatori in un mese: «Un successo»

Note di Pranzi è ormai giunto al digestivo e, come a ogni banchetto che si rispetti, è bene ripensare a tutte le portate degustate e fare un bilancio: ho mangiato bene oppure ho mangiato male? In questo caso, il menù è stato degno di un sovrano.

I numeri

1200 visitatori, 65 visite guidate, 14 appuntamenti, ma soprattutto tantissima passione per queste gemme di cellulosa e tutto il significato sociale, culturale e artistico che portano con loro. Giovani e giovanissimi, appassionati d’arte, operatori del settore e della ristorazione, studenti universitari in tesi sul tema e amatori, tra gli ospiti, anche l’Associazione Amici del Menù, gruppo che colleziona e adora questi piccoli pezzi d’arte e di storia. Molti di loro sono passati alla mostra più di una volta, anche chi, magari, trattenuto dalla diffidenza ma spinto dalla curiosità si è appassionato al tema, scoprendo un vero e proprio mondo nuovo. Note di Pranzi si è rivelato un successo soprattutto per questo, ha risvegliato la curiosità di molti e ha generato una forte passione in altri.

Il commento

«È stato un piacere accogliere i numerosi visitatori in mostra e raccontare loro le affascinanti storie che si celano dietro i menu - racconta con entusiasmo Alessia Cipolla, architetto, ideatrice e curatrice della mostra e degli eventi, nonché appassionatissima del settore . ma la soddisfazione più grande è stata vedere tanti giovani ammirare questi piccoli ma magnifici pezzi di carta. La prima tappa di questa splendida avventura della mostra "Note di Pranzi" ha portato un rinnovato interesse e centralità sulla cultura a tavola, allargando gli orizzonti oltre il singolo piatto o portata - conclude Cipolla - e questo viaggio è destinato a continuare in nuove tappe future».