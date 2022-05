Notre Dame de Paris: il musical alla Zoppas Arena per Capodanno

Non diventerà una discoteca per giovani ma ospiterà concerti e spettacoli sempre più internazionali la Zoppas Arena di Conegliano. Giovedì 19 maggio il sindaco Fabio Chies ha confermato tutti gli eventi da non perdere da qui alla fine dell'anno, con una sorpresa speciale per il periodo di Capodanno.

«Il primo concerto da segnare in agenda sarà quello dei Pinguini Tattici Nucleari - spiega il primo cittadino -. La band sarà in città il 14 giugno dopo innumerevoli rinvii a causa della pandemia». Gli ultimi mesi del 2022 saranno invece dedicati ai grandi concerti internazionali con due super ospiti come il violinista David Garrett (sul palco della Zoppas Arena il 22 ottobre) e la leggenda Bryan Adams che arriverà a Conegliano il 5 dicembre. Tutti nomi ed artisti finora già annunciati e molto attesi ma il sindaco, in queste ore, ha voluto dare anche una nuova anticipazione sulla Zoppas Arena: dal 22 dicembre al 2 gennaio il palazzetto di Viale dello Sport ospiterà infatti l'amatissimo musical "Notre Dame de Paris", versione italiana dell'Opera Popolare di Riccardo Cocciante, Luc Plamondon e Pasquale Panella. Costumi e scenografie spettacolari, accompagnati dalle musiche di Cocciante hanno garantito negli anni un successo straordinario all'opera. «La speranza è quella di poter mettere in scena il musical nella notte di Capodanno - conclude il sindaco -. Manca però ancora la conferma ufficiale da parte del cast che sarà comunque in città nelle date annunciate. Un altro grande evento internazionale per promuovere le bellezze di Conegliano e iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno».