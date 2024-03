In radio il nuovo singolo del cantautore trevigiano Aldo Diguerrino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Da oggi, mercoledì 20 marzo, in radio si può ascoltare il nuovo singolo di Aldo Diguerrino dal titolo "Io sono Aldo". Stavolta Aldo si presenta in veste di cantautore, scrivendo in prima persona il brano. La canzone dalle atmosfere rock parla dell'artista descrivendo una storia d'amore finita che si riaccende portando il tutto ad una conclusione positiva. Il singolo, accompagnato da videoclip, è da oggi è presente in diverse radio italiane, oltre che sui principali musicstore. Dopo l'esordio con 'Non andare' Aldo Diguerrino si appresta ad invadere il mercato con la sua originalità.