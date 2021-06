Il cantautore trevigiano Alessandro Cenedese pubblica il nuovo singolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si intitola “Ballad Coi Lupi” il nuovo singolo del cantautore trevigiano Alessandro Cenedese, disponibile a partire dal 4 giugno su tutti i digital store, a pochi mesi dall’uscita del suo ultimo singolo “Out Run”. Prodotto da Giacomo Molon, “Ballad Coi Lupi” vanta la prestigiosa collaborazione con uno dei mostri sacri del rock internazionale, Phil Palmer, già chitarrista di Eric Clapton, Dire Straits e Iggy Pop, impreziosendo questa ballad romantica e struggente con un assolo di chitarra inedito in coda al brano. “Avevo questa canzone nel cassetto da un po', e non è una cosa da me perché non sono un fan dei cassetti.” - dichiara Alessandro Cenedese - "Tramite Numa Palmer l'ho fatta sentire al marito Phil Palmer, che nell'arco di ventiquattr’ore ha registrato le chitarre. Non vi dico l'emozione di quando mi sono arrivati i file. Dopo pochi giorni stavano lavorando entrambi al nuovo disco di Renato Zero, che a questo punto spero ascolti il brano.” - conclude Ballad coi lupi è una dichiarazione d’amore perduto, di un orgoglio ferito, di un cuore così strabordante di amore da avanzargli e non sapere più cosa farne: “Cosa me ne faccio dell’amore”, si chiede l’artista, se viene a mancare ogni piccola cosa che rendeva piena di significato ogni giornata? BIO ALESSANDRO CENEDESE 10 anni e tre dischi come cantante e fondatore dei L.ego, la collaborazione con lo storico manager di Vasco Rossi Enrico Rovelli, il primo EP da solista Collezione RomA e il video di Un caffè con te girato da Paolo Marchione (Negramaro, Elisa). Nel 2017 l’album Lariva prodotto a quattro mani con Nicola Manzan (Baustelle, Il Teatro degli Orrori, Bologna Violenta), la parentesi editoriale con Warner Chappell Music e la passione per la radio che lo porta a contribuire alla rinascita di Radio Conegliano. Fondatore di Maine Wine Records ed Edizioni Cenedese, è da sempre impegnato nella divulgazione musicale di artisti emergenti tramite Spotify. Ultime uscite il video Out Run e il singolo Le favole del Nord; saltuariamente pubblica sotto lo pseudonimo Lalo, di fatto l’alter ego di Cenedese. Il nuovo singolo Ballad coi lupi (4 giugno 2021) vede l'importante firma alla chitarra di Phil Palmer. IG @alecenedese Ascolta “Ballad Coi Lupi ”qui: https://spoti.fi/3gbIYMz