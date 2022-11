Odio il Natale, su Netflix la serie tv girata al Castello di San Salvatore

Amore, romanticismo e la magia del Natale sullo sfondo di alcuni dei luoghi più iconici delle province di Venezia e Treviso. Dal 7 dicembre, su Netflix, sarà disponibile in streaming "Odio il Natale" nuova miniserie pensata ad hoc per le prossime festività.

Il primo trailer ufficiale è stato diffuso proprio in questi giorni: Pilar Fogliati sarà la magnetica protagonista delle sei puntate della serie tv. Insieme a lei nel cast anche: Beatrice Arnera, Cecilia Bertozzi, Fiorenza Pieri, Massimo Rigo, Sabrina Paravicini e Marzia Ubaldi. Alla regia i CRIC (Davide Mardegan e Clemente De Muro). La serie è prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide, ed è un adattamento della serie Netflix norvegese "Natale con uno sconosciuto" di Per-Olav Sørensen. Nella versione italiana che vedremo dal 7 dicembre le location sono praticamente tutte venete. Chioggia e le calli di Venezia sono state le principali location della serie ma, già dal trailer lo si può vedere, in una delle sei puntate ci sarà spazio anche per il Castello di San Salvatore a Susegana, uno dei luoghi più suggestivi della Marca, fiore all'occhiello tra le bellezze delle colline patrimonio Unesco di Conegliano e Valdobbiadene. Non a caso nel trailer la protagonista Pilar Fogliati arriva in macchina davanti alla scalinata d'ingresso del castello e, appena scesa dall'auto, escalama un eloquente: "Wow".

La trama

Oltre alle prime immagini, Netflix ha reso nota anche la storia della miniserie destinata a far conoscere le bellezze del Veneto in tutta Italia e, perché no, anche all'estero. Tutti amano il Natale. Tutti, tranne Gianna. Non è colpa del presepe, delle lucine, dei regali. È che il Natale, da quando ha trent'anni, ce l'ha con lei. Il Natale la giudica. Il Natale le chiede (e ci chiede): a che punto sei della tua vita? Gianna sinceramente pensava di essere a buon punto, tre amiche, un lavoro da infermiera che le piace. Ma il Natale se ne frega del tuo lavoro. A Natale tutto parla di coppia e famiglia. E Gianna una famiglia tutta sua non ce l'ha. E così fa una promessa: alla cena della vigilia arriverà accompagnata. Ma da chi? Ha 24 giorni per scoprirlo. 24 giorni su e giù per i ponti di Chioggia, le calli di Venezia e uno dei luoghi più iconici della Marca: l'Abbazia di Sant'Eustachio, tra appuntamenti al buio, sbagli colossali, notti di sesso e pianti con le amiche. 24 giorni per capire che non è il Natale a giudicarla, ma lei stessa. Per scoprire che l'amore è dappertutto, basta solo aprire gli occhi e accettare la vita per quello che è: uno splendido casino.