Oltre la scena, festa con Renato Bruson per la decima edizione

Dieci anni di Oltre la scena: dieci anni di progetti education e di guide all'ascolto, che hanno portato il pubblico dei ragazzi e dei giovani a scoprire e amare l'opera lirica. Dopo le celebrazioni estive, il 7 novembre si terrà al Teatro Comunale Mario Del Monaco la festa per il decennale di Oltre la Scena che vedrà ospite il baritono Renato Bruson. Bruson si racconterà finalmente nella sua regione d'origine tra aneddoti e successi in una serata che vedrà la partecipazione del soprano Claudia Pavone, del mezzosoprano Asude Karayavuz e del baritono Alex Martini, accompagnati al pianoforte da Vincenzo Scalera. A Bruson verrà conferito il premio Paolo Silveri alla carriera: un sigillo che unisce idealmente due grandissimi protagonisti dell'opera internazionale, entrambi nella corda del baritono. La serata, che celebra idealmente i 10 anni di Oltre la scena, è organizzata dal Comune di Treviso e dal Teatro Stabile del Veneto al Teatro Mario Del Monaco e dalla famiglia Silveri.

I commenti

«In cinquant'anni di carriera Renato Bruson ha reso onore all'Italia nei più grandi teatri del mondo, consegnandosi alla storia come uno dei più grandi baritoni del Novecento - spiega Elena Filini, ideatrice di Oltre la Scena -. Poterlo avere ospite al Teatro Comunale, dove così spesso ha cantato è il modo migliore per festeggiare la passione per la lirica di una città che si è sempre stretta intorno al suo teatro».

Stefano Canazza, direttore artistico del Teatro Comunale Mario Del Monaco: «Dieci anni sono un traguardo importante. Il Teatro comunale Mario Del Monaco con il Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale hanno da sempre creduto nei progetti di educazione musicale rivolti al giovane pubblico. Abbiamo intenzione di incentivare ulteriormente iniziative, progetti e percorsi didattici che coinvolgano le scuole primarie e secondario di I e II grado per avvicinarli all’opera lirica e alla musica: spettacoli interattivi di opera lirica e nuove produzioni musicale che coinvolgano il giovane pubblico in sala. Un grande ritorno quello di Renato Bruson a Treviso. Il 7 novembre siamo felici di ospitare nel nostro Teatro uno fra i più grandi baritoni del novecento. Sarà l’occasione per ripercorre una meravigliosa carriera che l’ha visto protagonista anche nel nostro Teatro».

«Oltre la Scena ha contribuito e contribuisce ancora ad avvicinare le giovani generazioni alla musica e al Teatro con un approccio e un linguaggio a loro vicini -le parole del sindaco Mario Conte -. Accogliamo con entusiasmo l’evento celebrativo del decennale che vuole coinvolgere artisti e musicisti che hanno scritto la storia della musica lirica del Novecento. Ma intanto apriamo la Stagione lirica 2023-2024 con quattro appuntamenti già in cartellone, dedicati alle nostre scuole della Città e della provincia. La prova generale di ogni singolo titolo in programma sarà aperta alle scuole primarie e secondarie: Bohème il 25 ottobre, Barbiere di Siviglia il 6 dicembre e Tosca il 7 febbraio oltre ad un musical I Malefici, su libretto di Dario Vergassola, il prossimo 3 novembre alle 10.30 dedicato alle scuole e alle famiglie».

Renato Bruson

Specialista nel repertorio verdiano e donizettiano, Bruson è considerato tra i maggiori interpreti lirici del nostro tempo per il fraseggio elegante ed espressivo, la voce brunita e la notevole presenza scenica. Nel 2012 si dedica più intensamente all'insegnamento, tenendo masterclass in tutto il mondo. Nel 2013, a 77 anni, in corrispondenza col suo addio alle scene, viene invitato a partecipare ai festeggiamenti del bicentenario dalla nascita di Giuseppe Verdi al Teatro Verdi di Busseto, come regista e cantante nel Falstaff, insieme agli allievi dell'Accademia della Scala, diretto dal Maestro Sebastiano Rolli. Renato Bruson, inoltre, è direttore didattico dell'Accademia lirica del teatro alla Scala di Milano ed è docente di canto all'Accademia Chigiana di Siena e all'Accademia lirica di Spoleto. Dieci anni fa dall'idea di impreziosire e irrobustire la programmazione operistica e dalla necessità di aprire il teatro ad un nuovo pubblico di fascia giovane, il Comune di Treviso avvia, sotto la guida artistica di Elena Filini, il progetto Oltre la Scena. Nei dieci anni di programmazione il cartellone ha portato in teatro attraverso le interviste degli Aperitivi OFF, un originale format che ha visto gli artisti “accolti” nel foyer trasformato in salotto, nomi come Mariella Devia, Fabio Armiliato, Vivica Genaux, Paolo Fantin, Pierangelo Conte, Roberto Scandiuzzi, Nadia Nigris e Chiara Isotton, Giancarlo Andretta, Katia Ricciarelli.Giancarlo Del Monaco, Maria Chiara, Damiano Michieletto e molti altri.

L'evento

Oltre la Scena ha visto, negli anni, la collaborazione del Conservatorio di Musica Agostino Steffani. Tra i partner del progetto dalla fondazione Soroptimist International club Treviso che ha sempre creduto nel format e che anche quest'anno è tra i partner del cartellone. Nel cartellone primaverile 2023 si è tenuta l'intitolazione della sala prove del Teatro Mario Del Monaco di Treviso a Enza Ferrari. Il 26 marzo in cartellone la ripresa del format Aperitivi OFF con la presenza speciale del soprano Francesca Dotto. L'incontro si terrà alle 11 del mattino nel secondo foyer del teatro. Il 27 giugno infine Oltre la Scena e il Teatro Mario Del Monaco ha proposto “Caro nome”, una festa musicale in occasione dei 130 anni dalla nascita del soprano Toti Dal Monte con la partecipazione del Conservatorio di musica Agostino Steffani di Castelfranco. Il 25 ottobre il cartellone degli incontri del progetto Sipario riprenderà con La bohéme per proseguire con il progetto per le scuole I malefici, Il Barbiere di Siviglia e Tosca. Il 10 dicembre infine si terrà l'ultimo degli Aperitivi OFF. Ospite Giuliano Fracasso, che racconterà 50 anni come maestro di coro in teatro.