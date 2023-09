Oltre lo sguardo: tre mostre con i capolavori di Piranesi, Vedova e Goya a Mogliano

La grande arte figurativa torna in mostra a Mogliano Veneto: l'associazione culturale "Oltre lo Sguardo" non si è infatti fermata ai successi delle mostre realizzate nella prima parte del 2023 e, terminata la pausa estiva, ha deciso di proseguire l’opera di divulgazione culturale attraverso una nuova iniziativa dal titolo "Il valore sotteso", un ambizioso ciclo di tre esposizioni in programma tra la fine del 2023 e i primi sei mesi del 2024.

La rilevanza del progetto si può vedere già dai nomi degli artisti che dal 30 settembre al prossimo 2 giugno saranno esposti negli spazi dell'associazione moglianese: le opere di Giovanni Battista Piranesi, Emilio Vedova e Francisco Goya saranno grandi protagoniste di un progetto che punta a metterne in risalto la straordinarietà delle loro innovazioni e il loro valore artistico nella storia dell'arte figurativa. Scopo di "Oltre lo Sguardo" è quello di avvicinare l'arte ai cittadini, raggiungendo un pubblico il più vasto possibile, portandolo a riflettere sulla situazione storica e sociologica nella quale attualmente ci troviamo.

Il programma

Il ciclo di tre grandi mostre de "Il valore sotteso" prenderà il via sabato 30 settembre negli spazi del centro d'arte e cultura "Brolo" con l'esposizione: "Paesaggi, Le forme della coscienza" curata da Angelo Zennaro, presidente di "Oltre Lo Sguardo". In mostra fino al 26 novembre 2023 ci saranno 37 opere di 18 artisti che coprono un periodo temporale che va dal 1909 al 2023, tra cui Gino Rossi, Virgilio Guidi e Mario De Luigi. Un viaggio artistico per indagare il paesaggio al di là degli schemi tradizionali, proponendo una visione artistica dell’interpretazione del reale all’interno della quale rintracciare un senso esistenziale.

"Da Giovanni Battista Piranesi a Emilio Vedova" è invece il titolo della seconda esposizione ospitata al "Brolo". In programma dal 2 dicembre 2023 al 18 febbraio 2024, la mostra guiderà lo spettatore in un affascinante percorso dalle Carceri d’Invenzione di Gian Battista Piranesi all’età contemporanea di Emilio Vedova. Una rassegna che copre un arco temporale di circa 200 anni per una riflessione sul continuum artistico e sui rimandi e le influenze artistiche tra due giganti come Piranesi e Vedova, unici nell'aver considerato la grafica come mezzo artistico dalle enormi capacità espressive. Saranno esposte 16 tavole della celebre serie "Le Carceri d’Invenzione" di Piranesi, realizzate tra il 1745 e il 1750, che illustrano grandi spazi architettonici, frutto di una compenetrazione tra realtà e fantasia. Ad arricchire l’esposizione ci saranno poi 16 incisioni di Emilio Vedova, da cui emerge con chiarezza il senso di immediatezza e intensità, particolarmente complessi da rendere attraverso una tecnica di tipo indiretto.

Chiuderà il ciclo di grandi mostre moglianesi l'esposizione dal titolo: "Goya: il caos delle Passioni - Tauromachie e Follie" la cui inaugurazione si terrà il 16 marzo 2024 per restare aperta al pubblico fino al 2 giugno 2024. Anche quest'esposizione, come le due precedenti, sarà curata dal direttore artistico Angelo Zennaro. Una mostra dedicata al genio artistico di Francisco Goya (1746-1828), pittore e incisore spagnolo che all’inizio dell’Ottocento ha aperto la strada ad una nuova epoca, ad un nuovo modo di intendere l’arte e di guardare il mondo. Le sue opere, intrise di drammaticità e violenza, dimostrano che la consapevolezza rischia spesso di ricoprire la realtà. Sulla scia delle mostre ereditate dal Centro Artistico Piranesi, di cui Zennaro è presidente, la proposta culturale si arricchiste con i cicli legati alle Tauromachie e alle Follie, che insieme ai due precedenti completano l’opera di presentazione dell’artista al pubblico. L’orrore delle follie, la violenza e la stupidità del mondo sono rappresentate nella loro impenetrabile e incomprensibile onnipresenza: Goya dà vita a scene che provengono dal profondo dell’animo umano, dove sono rintracciabili le più cupe tra le emozioni caratterizzanti l’essenza umana, ovvero passioni, paure e follie.