Suoni di Marca 2021: ci saranno anche Omar Pedrini e i Punkreas

Il festival sulle Mura di Treviso ha annunciato i protagonisti della serata di venerdì 30 luglio che si alterneranno in un doppio set sul palco del Bastione San Marco. Biglietti in vendita a 7 euro

Suoni di Marca 2021 prosegue con gli annunci e svela i protagonisti della giornata di venerdì 30 luglio, che si alterneranno in un doppio set sul Palco San Marco: Punkreas e Omar Pedrini.

I Punkreas presenteranno a suon di punk/rock e sotto una chiave "vintage" alcuni dei brani che hanno fatto la storia della band. Con il loro nuovo tour "Funny Goes Acustic" i ragazzi di Parabiago torneranno a suonare e a raccontarsi accompagnati da Rhobbo Bovolenta, che impreziosirà le canzoni dal vivo con il suo mandolino, la sua dobro guitar, il suo ukulele e la sua chitarra. A scaldare la serata lo "Zio Rock", alias Omar Pedrini, salirà sul palco di Suoni di Marca con il suo show elettroacustico "Dai Timoria ad Oggi" insieme a Simone Zoni, in cui ripercorrerà tutta la sua carriera in uno show sì acustico, ma che non manca di energia e carica. Biglietti a 7 euro già disponibili su Ticketone.

Altri due nomi di prestigio si aggiungono quindi al programma musicale della kermesse più amata dell’estate trevigiana: Selton e Sir Oliver Skardy (29 luglio), Punkreas e Omar Pedini (30 luglio), Fast Animals and Slow Kids (31 luglio), Max Gazzè (2 agosto), Raphael Gualazzi e Simona Molinari (3 agosto), Lo Stato Sociale (4 agosto), Fulminacci (5 agosto), Radiofiera (6 agosto), The Bastard Sons of Dioniso e I Ministri (7 agosto).