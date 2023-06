Apre l’online boutique Kampanadesign.com by Ateliertredici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nella Marca gioiosa al 98mo posto su 130 della graduatoria del Festival di Trento e del Sole 24 ore per numerosità di giovani imprenditori, Ateliertredici, risale la corrente e conquista l'attenzione del pubblico internazionale con Kampana, una seduta rotante per correggere i problemi posturali. Kampana – dice Andrea Marchesini – è la risposta ad un bisogno diffuso di prevenzione e profilassi delle sciatalgie da errate posture, un problema - la disfunzione posturale - che affligge, in Italia il 10 % della popolazione, tanto che è imminente la sua definizione a patologia dal Ministero della Salute. I disturbi più frequenti dovuti a disfunzione posturale sono: mal di schiena (61% ), mal di testa (55%), tensione o dolore alle spalle (49%), dolore al collo (47%). In Italia l’assenza sul lavoro per problemi posturali costa più di 3 miliardi di euro l’anno. Per mezzo dell’online boutique Kampanadesign.com, Kampana sarà venduta sui mercati nazionale ed internazionale. La vendita online rappresenta per noi il primo importante step per analizzare quali siano i mercati più interessanti, pur rimanendo flessibili e veloci – continua Andrea Marchesini- Kampana è proposta nelle versione legno, cartone e acciaio, tutte personalizzabili negli elementi tessili. Ed è il risultato di una rete di produzione che copre le province di Treviso e Venezia. Nel lungo termine, invece, ci siamo posti l’obiettivo di approfondire l’omnicanalità, grazie anche a collaborazioni che ci consentiranno di arrivare in altri paesi e raggiungere nuovi mercati.”. Ateliertredici si racconta così "un duo creativo, un'idea, un luogo. Unendo le competenze acquisite nel mondo delle arti visive e della progettazione, abbiamo deciso di dar vita a uno studio che si occupa di comunicazione, arte e design." I due ventenni fondatori- Andrea Marchesini e Eleonora Gioia Franceschini- combinano studi internazionali ed esperienze aziendalistiche nei settori food, arte, economia circolare. Sabrina Danieli