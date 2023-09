Online la votazione per ispirazione donna. A poche ore dall'attivazione del form già più di 1500 voti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Da poche ore è possibile votare la Donna di Ispirazione 2023 tra le 12 finaliste provenienti da tutta Italia e sono già pervenuti più di 1500 voti. Nel 2023 Eurointerim ha istituito infatti il nuovo Premio Ispirazione Donna, che ha l’obiettivo di celebrare Donne meritevoli che si sono contraddistinte nella vita quotidiana in vari ambiti. La Donna di Ispirazione vincitrice verrà comunicata e premiata durante la Premiazione della undicesima edizione del Concorso Donna e Lavoro e riceverà un riconoscimento di 1.000€. Per votare : www.donna-lavoro.it Per informazioni: concorso@eurointerim.it