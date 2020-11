Natale a Oderzo: calendario dell'avvento digitale, quiz e giochi a premi

Al via il 1° dicembre "OpiterGioco", iniziativa natalizia digitale promossa dall'Amministrazione comunale di Oderzo in collaborazione con ForO’ - Associazione pubblico-privata per la valorizzazione del centro commerciale naturale opitergino.

Un calendario dell'avvento virtuale, accessibile registrandosi sul sito www.scoprioderzo.it. Il gioco è composto da 37 caselle (una al giorno fino al 6 gennaio) in corrispondenza di ciascuna delle quali le sorprese accompagneranno gli utenti in una sorta di “caccia al tesoro” ambientata nel territorio opitergino. Il calendario OpiterGioco è una città virtuale che porta alla scoperta della città reale attraverso le sue 37 finestre che di giorno in giorno si aprono, accompagnando i visitatori a conoscere luoghi inaspettati, storie e ricette della tradizione e ad incontrare personaggi famosi, con ospiti d'eccezione e particolari interviste "impossibili". Le finestre si schiudono portando i partecipanti a passeggiare sotto i portici e tra le storiche botteghe del centro, nei musei e luoghi d'arte con speciali proposte rivolte ai più piccoli, pensate per rendere ancora più magici i giorni dell’attesa. A questi appuntamenti all’insegna della scoperta di Oderzo si alternano momenti di gioco con quiz settimanali che permettono di vincere i tanti premi in palio messi a disposizione dai negozi e legati alla storia e cultura del territorio.

Il calendario di attività è rivolto a tutti, per vivere insieme la magia dell'attesa del Natale per proseguire sino al 6 gennaio, giorno in cui sarà assegnato il primo premio in palio: una bici elettrica. Sarà premiato chi avrà risposto correttamente e con più velocità al maggior numero di iniziative che verranno proposte quotidianamente e ai quiz nascosti sotto alcune delle finestre. Nata dalla volontà di non rinunciare a vivere il periodo natalizio nonostante le difficoltà del momento, l’idea del gioco è quella di affiancare l'esperienza fisica di visitare e conoscere Oderzo ad un percorso interattivo che coinvolga tutta la cittadinanza, e non solo, in un'attività da condividere trasversalmente da grandi e piccoli, in attesa di poter riavviare anche gli eventi in presenza. «Quando l'assessore Corte mi ha parlato di questa sua idea ero un po' scettica, poi ha cominciato a raccontarmi qualcosa, poco alla volta, non mi ha ancora svelato tutto - spiega Maria Scardellato, sindaco di Oderzo - È successo che più ne sapevo, più avrei voluto scoprire altro. Sono diventata curiosissima. Sperando che anche a voi questo gioco faccia lo stesso effetto, vi auguro buon divertimento».