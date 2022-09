L’orchestra giovani musicisti veneti apre le audizioni per omaggiare Canova

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

AUDIZIONI L’orchestra Giovani Musicisti Veneti “Città di Treviso” (GMV), dopo il grande successo riportato in occasione del recente stage “Note d’estate” giunto alla ventesima edizione, si appresta alla ripresa con prove e audizioni a partire dall’11 settembre 2022 presso il centro ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia) a Treviso in Via Antonio Scarpa n. 2. Per chi volesse sostenere l’audizione o avere informazioni sulle attività dell’orchestra può telefonare al cell. 347.6796636.

PROGRAMMA DELLE PROVE

Il programma di studio delle prove autunnali vedrà l’orchestra impegnata a preparare “Il Suono Scolpito”, un concerto pensato appositamente per omaggiare, nel secondo Centenario della morte, il grande scultore Antonio Canova (Possagno,1757 - Venezia,1822). Seguirà poi nella stagione autunno-inverno una tournée concertistica con una serie di repliche de “Il Suono Scolpito”. Le pagine musicali del progetto canoviano, che i giovani orchestrali hanno già iniziato a studiare in occasione dello stage estivo, ripercorreranno alcune tappe del cammino del grande scultore e a queste si sono poi aggiunte anche due nuove composizioni scritte appositamente per la ricorrenza: "Di Candide Pietre" di Andrea Mascherin e “La Danzatrice con Cimbali" di Marco Fedalto.

PROVE GENERALI APERTE AL PUBBLICO

In occasione delle prove generali del 9 e del 26 ottobre, sarà possibile, a partire dalle ore 16, assistervi come pubblico presso la palestra del centro ANSPI. CORSI Si ricorda inoltre che l’Associazione Ecce Gratum, nel 2011 ha istituito il Laboratorio Musicale “L’Isola della Musica” che opera all’interno dell’Istituto Canossiano in Viale Europa n.20 a Treviso. Corsi musicali aperti a tutti, per maggiori informazioni scrivere a: angelo.eccegratum@gmail.com

L’ORCHESTRA

20 anni di musica e creatività con i giovani, per i giovani. L’orchestra Giovani Musicisti Veneti “Città di Treviso” festeggia proprio quest’anno 2022 l’importante traguardo dei 20 anni di attività, essendo un progetto nato nel 2002 a Treviso, grazie ad un gruppo di musicisti e alla tenacia del Presidente Tullio Giacomini (premiato nel 2018 con il Totila d’Oro), per creare uno spazio speciale dove i giovani possano condividere una forte esperienza artistica e formativa. Essa è formata da più di 100 studenti di età compresa fra i 12 e i 20 anni provenienti da Conservatori di Musica, Licei musicali, Istituti e Accademie del Triveneto. Coordinata dalla nascita dalla Prof.ssa Maria Grazia Seren e diretta dal 2005 dal M° Francesco Pavan, coadiuvato da un gruppo di eccellenti musicisti e docenti, l’orchestra ha in repertorio brani che spaziano dal barocco alla musica d’oggi.