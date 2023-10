Ottobre mese della prevenzione: 200 dentisti trevigiani Andi effettuano visite di controllo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

TREVISO, 2 ottobre 2023. La prevenzione è al centro dell’operato del dentista di famiglia. È lo spirito con cui ha preso il via la 43esima edizione del “Mese della Prevenzione Dentale” promosso dall’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) in partnership con MENTADENT. Unico progetto di prevenzione odontoiatrica attivo su tutto il territorio nazionale fin dal 1980. Sono 200 i dentisti trevigiani associati ANDI aderenti all’iniziativa, che proseguirà per tutto il mese di ottobre. Presso i loro studi sarà possibile effettuare una visita di controllo per valutare il proprio stato di salute orale. A seguito del controllo, i pazienti riceveranno anche un kit gratuito per la salute dentale messo a disposizione da MENTADENT. Il controllo non comporta alcun costo per il paziente e potrà essere effettuato prenotando presso lo studio aderente all’iniziativa. Novità di quest’anno il test “Quanti anni ha il tuo sorriso?” Una semplice autovalutazione che fornisce un’indicazione di massima sull’età del proprio sorriso. E’ possibile effettuarlo collegandosi al sito dedicato: https://quantiannihailtuosorriso.it/ Ma l’azione più importante è prenotare una visita di controllo presso uno dei Dentisti ANDI che aderiscono all’iniziativa, per scoprire quanto sia in salute la propria bocca e ricevere i consigli per mantenerla sana più a lungo possibile. Il “Mese della Prevenzione Dentale” coinvolge a livello nazionale e a titolo volontario oltre 10.000 dentisti ANDI. Per trovare il dentista aderente più vicino è possibile consultare la pagina dedicata nei siti di ANDI (www.andi.it) o di MENTADENT (www.mentadent.it). “Fare prevenzione è il cuore dell’operato del dentista di famiglia – spiega Dario Danella, presidente di ANDI Treviso – consigliamo ai nostri pazienti di effettuare almeno un controllo l’anno dal proprio dentista di fiducia. È fondamentale intervenire tempestivamente in caso vi siano patologie ad esempio carie, parodontiti o altri problemi al cavo orale. Il controllo è anche l’occasione per verificare le condizioni di lavori fatti in precedenza quali otturazioni, protesi ed impianti. Spesso la trascuratezza è alla base di tanti problemi dentari che si potrebbero tranquillamente evitare se vi fosse più attenzione e cura del cavo orale. 200 dentisti ANDI operanti nell’area della provincia di Treviso si sono messi a disposizione a titolo volontario per l’effettuazione dei controlli. Per questo invitiamo i cittadini a cogliere questa opportunità che ogni anno ritorna ad ottobre, il Mese della Prevenzione”. SCHEDA DI APPROFONDIMENTO ANDI Treviso – È la sezione provinciale di ANDI, acronimo di Associazione Nazionale Dentisti Italiani, un sindacato di categoria che accoglie a livello nazionale oltre 28.000 dentisti associati, svolgendo non solo attività prettamente sindacali, ma anche culturali, scientifiche e sociali. Fondata nel 1946 con l’intento di rappresentare i dentisti italiani nel dialogo con organismi nazionali ed internazionali, ANDI è cresciuta sino a diventare l'associazione di categoria più rappresentativa d’Italia. Oggi ANDI si pone quale punto di riferimento ed interlocutore principale per quanti operano, sia direttamente che indirettamente, nell’universo dentale, concretizzando relazioni e vie di comunicazione privilegiate con istituzioni, produttori e utilizzatori, media e opinione pubblica. Le attività svolte da ANDI muovono da una solida base valoriale fondata sul benessere e sull’importanza della salute della persona. In provincia di Treviso sono 530 i dentisti associati ANDI (su di un totale di 800 dentisti operanti nella Marca). Si occupano non solo del sorriso dei propri pazienti, ma lavorano anche per diventare un punto di riferimento costante nel tempo per i cittadini. Lo scopo è quello di soddisfare i bisogni di tutte le persone che ogni giorno si rivolgono loro, dando risposte efficaci all’esigenza di benessere della comunità. Costante inoltre è l'impegno degli associati nel territorio, al fine di sviluppare un rapporto umano e fiduciario tra il medico e il paziente con un servizio di cure al cittadino che sia completo, aggiornato e sicuro, perché basato sulla presa in carico complessiva della persona e il mantenimento della salute del cavo orale nel lungo periodo. La sezione trevigiana ha una sede fisica in via Bressa a Treviso ed un sito internet www.andi-treviso.it