Miss Colà Terme, tre trevigiane volano in finale regionale

Si è tenuto sabato pomeriggio (1 luglio 2023) a Castagnole di Paese, all’interno del centro commerciale Alìper, l’evento più

particolare dell’estate, che ha visto sfilare nello stesso momento la bellezza femminile abbinata a quella maschile. Il tour de “il più bello d’Italia” ha fatto tappa qui per eleggere il più bello di Alì e parallelamente con il concorso nazionale di “Miss Colà Terme” si è eletta la più bella di Alì. Seconda selezione valida per la finale regionale Veneta del concorso nazionale femminile che vedrà convocate tutte le fasciate alla regionale che si terrà a Jesolo il 28 Luglio prossimo. Tutti i mister fasciati sono convocati invece a Rosolina Mare, altra località turistica perla del Veneto, dove si terrà la finale regionale il 18 Agosto.

Tutti i concorrenti in gara, presentati da Laura Zambelli, ed immortalati dal fotografo ufficiale Riccardo Panizzo, sono sfilati

davanti a giuria e pubblico in due uscite distinte: la prima in abito elegante e per concludere in costume da bagno. Il look capelli di tutti è stato curato dai saloni “Tagliati per il successo” di Motta di Livenza e San Stino.



Prima classificata alla quale è andata la fascia di Miss Colá Terme Alì è Beatrice Gelain, diciasettenne di San Martino di Lupari (PD) alta 1,70. Beatrice è una studentessa in finanza e marketing, sogna di imparare bene le lingue per viaggiare in tutto il mondo. Seconda classificata Miss “Tiffany Quinta Pelle” Deborah Storgato, diciasettenne di Trevignano, alta 1,72 appena qualificatasi parrucchiera. Il suo sogno è quello di lavorare nel mondo della moda come modella professionista.

La terza fascia Miss “Dorian Gray Palestre” è andata ad Anna Toniutti di Vittorio Veneto, diciannovenne, alta 1,78, studentessa di

psicologia, lavora anche come modella, il suo sogno nel cassetto è diventare una psicologa. Quarta classificata Evelina Rezhènskaya ventenne di Padova. Alta 1,72 Evelina nella vita è segretaria amministrativa ma sogna di diventare modella professionista. La quinta fascia è andata ad Alessia Alberti, ventiquatrenne di Venezia, è hostess di eventi con il suo 1,74 sogna di creare un suo brand di costumi. La sesta fascia della serata è andata a Beatrice Dotto sedicenne di Castelfranco Veneto. Alta 1,70 studia al liceo linguistico e sogna di diventare una modella professionista.

Pari merito le prossime due ragazze: Eleonora Perusin di Loreggia, diciannovenne alta 1.73 studia nel settore della moda ed il suo sogno è diventare un’ indossatrice. L’altra e’ Giulia Ballan diciasettenne di Cazzago di Pianiga, alta 1.78 lavora come parrucchiera e sogna di aprire un suo salone.

Le prime 8 classificate accederanno alla finale regionale Veneta 2023. La finale nazionale invece, si terrà il 22 ottobre alla Dogana Veneta di Lazise. La vincitrice di Miss Colà Terme 2023 si aggiudicherà un contratto di lavoro del valore di 10.000 euro, ed è per questo il concorso con la ''bellezza più premiata d'Italia''. La manifestazione è stata organizzata dall’Ass.ne Oltre il Rock. Coloro che volessero iscriversi per partecipare alle prossime selezioni potranno farlo in tutte le pagine Facebook del concorso. https://www.facebook.com/misscolatermeveneto