Una ventata di emozioni e di ricordi a Casa Marani, nella sede di Paese. Gli ospiti hanno ricevuto la visita di un’ottantina di ragazzi dell’Istituto Comprensivo Casteller, situato a pochi passi dalla residenza per anziani. E’ stata la tappa conclusiva di un progetto intergenerazionale portato avanti nel corso dell’anno scolastico, dal titolo “Le foto che raccontano le nostre emozioni attraverso i ricordi”. I nonni e ragazzi di seconda media hanno dato vita ad una mostra fotografica che è il frutto di una serie di incontri nel corso dei quali gli studenti e gli ospiti si sono conosciuti e hanno condiviso ricordi ed emozioni attraverso degli oggetti che sono diventati uno strumento per ripercorrere e condividere il tempo trascorso, gli affetti e i momenti di vita vissuta.

Tra i ragazzi c’è chi ha portato il libro che leggeva sempre assieme alla nonna, chi le carte da gioco che ricordano i momenti spensierati; chi un cuscino, senza il quale non riesce a dormire. Un ragazzino ha portato delle pantofole fatte a mano con la lana da sua nonna, alle quali tiene molto perché lei non c’è più. Sofia ha portato una bellissima poesia, dedicatale dal nonno, dal titolo “L’altalena”, che si conclude così: La felicità, se esiste, è nei tuoi occhi che ridono. L'altalena va veloce e ti guardo incredulo. Avrai sempre questa luce negli occhi, Sofia?”

Significativa la foto di gruppo e la didascalia che la racconta: “Non importa se una persona ti regala una cosa piccola grande costosa o non costosa... Se un ricordo è importante per te, te lo terrai sempre e non te ne separerai mai”. “Casa Marani da sempre promuove gli eventi di integrazione tra gli anziani ospiti e i giovani – ricordano i vertici della struttura -. Crediamo che lo scambio intergenerazionale abbia effetti positivi sul benessere psicofisico dei nostri nonni”.

L’assessore Martina Gasparetto ha portato i saluti del sindaco: “Sono giorni pieni di appuntamenti e dobbiamo dividerci, ma questo credo sia un progetto preziosissimo che ricorderete con molto piacere”. Per Alessio Imbò, il docente che ha seguito il progetto: “La cosa più bella è stata quando i ragazzi si sono trovati a fare le fotografie, vincendo i loro imbarazzi. Non è facile sentirsi a proprio agio davanti ad una camera… bisogna passare del tempo insieme, trovare il momento giusto. Sono stato fortunato nel vedere i ragazzi che si sono dedicati alla ricerca di un po’ di tempo con le persone che hanno fotografato”.

“Sono stati bravissimi – sottolinea anche Marianna Dessì, l’educatrice che ha seguito il progetto per Casa Marani -. Nel loro cuore hanno soprattutto i loro nonni. Venendo qua hanno rivisto i loro nonni. C’è stata molta emozione e molti di loro si sono commossi fino alle lacrime. E’ stato un interagire bellissimo tra nuove e vecchie generazioni. Gli anziani hanno avuto un bellissimo ritorno e sono felicissimi di questo evento. Abbiamo lasciato la mostra segreta perché volevamo presentarla oggi. Una sorpresa per i ragazzi e per i nostri ospiti”.

Nel corso della presentazione della mostra è stata data un’anticipazione di un progetto ancora più coinvolgente al quale l’Istituto Casteller e Casa Marani stanno lavorando. L’idea è quella che i ragazzi possano “adottare” un nonno, instaurando un rapporto con visite e scambi nel tempo. Intanto dopo Casa Marani la mostra di foto e ricordi sarà visitabile anche nella Biblioteca Comunale.