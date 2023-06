Palio di Feltre e il Comune di Treviso, possibile collaborazione al via

Poste le basi per una proficua collaborazione tra il Palio di Feltre e il Comune di Treviso. Nella sala Giunta del Municipio di Ca' Susana si sono incontrati il sindaco Conte ed una delegazione del Palio, composta dal presidente Tamburrino e da Stefano Piaser. Nell’ottica della valorizzazione dei rispettivi territori e della specificità della città “d’acque e di cultura” e della “Urbs picta”, già da quest’anno e in futuro verranno attuate iniziative importanti e coinvolgenti sul piano culturale e delle tradizioni storico-artistiche.

Da parte sua, per l’immediato, il sindaco Mario Conte ha garantito che sarà presente alla manifestazione agostana, sottolineando il suo legame con Feltre. Scambio anche di omaggi tra le due parti. Al primo cittadino di Treviso è stata consegnata infatti un’opera pittorica del direttore artistico Fabio Giudice, raffigurante un cavallo, simbolo significativo della gara principale del Palio. Massima soddisfazione è stata espressa dal presidente Tamburrino per la disponibilità dimostrata e per le prospettive future.