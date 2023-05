Paolo Belli torna a Suoni di Marca: «Serata di musica e divertimento»

Suoni di Marca è il festival dell’estate trevigiana e da oltre trent’anni si contraddistingue per un calendario ricco di proposte mirate a un pubblico di tutte le età. Giovedì 27 luglio un grande della musica italiana, tra i cantanti di maggior successo del panorama nostrano attivo fin dai primissimi anni Novanta: Paolo Belli. L'energia dello swing accompagnato da una delle più affiatate ed energiche big band che la musica italiana possa vantare per una serata ricca di divertimento e di canzoni intramontabili come Sotto questo sole, Ladri di biciclette e tantissime altre. Per questo tour il cantante emiliano ha preparato una scaletta d’eccezione che unisce i suoi grandi successi, le novità più recenti e le sue personali interpretazioni di alcuni brani iconici della musica leggera italiana. Un omaggio ai grandi del passato come Dalla, De Gregori, Ron, Fossati e tanti altri raccolto anche nell’ultimo lavoro discografico La musica che gira intorno. Il tutto arricchito dagli arrangiamenti della Paolo Belli Big Band a 12 elementi, un concentrato travolgente di energia con cui sarà impossibile non ballare.

Il festival

Musica e divertimento ma anche buon cibo, artigianato locale e relax. Col contributo di solo 1€ sarà possibile infatti accedere all’area delle Mura di Treviso che comprende non solo i palchi (San Marco, Caccianiga e Santi Quaranta) ma anche il Percorso del Gusto, Area Bimbi e la Mostra-Mercato. Percorso del Gusto come ogni anno offre una grande varietà di specialità culinarie, dalle specialità tradizionali ai gusti da tutto il mondo, dal finger e street food ai ristoranti storici di tutta la provincia. A questi si alternano l’Area Bimbi, sempre più ampia e attrezzata, e gli espositori della Mostra-Mercato, artigianato di qualità che propone tra le tante cose abbigliamento vintage, oggettistica e gioielleria. Oltre a Paolo Belli, gli altri grandi nomi appena annunciati per questo Suoni di Marca 2023 sono i Marlene Kuntz (domenica 16 luglio), Alfa (lunedì 17 luglio), Tony Hadley (martedì 18 luglio), i Rockets (giovedì 20 luglio), i 24 Grana e Tullio De Piscopo (22 luglio) e i Nobraino (sabato 29 luglio), ma gli ospiti da svelare sono ancora molti per uno dei festival italiani più lunghi e longevi di sempre e che da sempre propone il giusto intrattenimento per i cittadini di tutte le età.