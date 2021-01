Il papà più bello d'Italia? Ha 34 anni, è trevigiano ed è gay

E' il 33enne vittoriese Manuel Zardetto il "Papà più bello d'Italia". Sono state infatti miglia le preferenze che ha ricevuto all'interno de4 concorso online di bellezza indetto dal sito specializzato Starpeoplenews.it. Nativo di Asunción (Paraguay), Manuel è cresciuto nella Marca dopo esser stato adottato e poi, una volta conseguita la maturità classica, si è prima trasferito a Trieste per proseguire gli studi e prendere la laurea in Scienze della Comunicazione e poi a Padova e Milano dove lavora nella comunicazione maturando anche qualche esperienza televisiva.

Appassionato di fitness, musica e radio, oltre che ex collaboratore del Gazzettino per tematiche legate al costume e alla società, Manuel oggi si occupa della compravendita di cavalli da competizione nel milanese, ma la sua vera ragione di vita è la piccola Mia di 6 anni, la figli avuta con un'amica single grazie all'inseminazione artificiale. Il 34enne trevigiano, infatti, è gay e ha un compagno veneziano (Francesco) di cui è molto innamorato. Ed è proprio questo l'elemento particolare di questa storia, ovvero il fatto che il papà più bello del Belpaese sia omosessuale. E chissà che con questa vittoria Manuel non abbia abbattuto una "barriera" nel concetto di "padre eterosessuale".