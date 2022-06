Un parco di note, la nuova edizione nel foyer della Provincia

Ritornano le emozioni in musica di "Un Parco di Note" al Sant’Artemio: domenica 3 luglio, alle ore 17, la Provincia di Treviso organizza insieme a Musincantus un'edizione speciale dell'evento, che per la prima volta si svolgerà interamente nel foyer della Provincia. La quarta edizione, presentata martedì 21 giugno in sala Giunta, sarà un matinée impreziosito dalle voci inconfondibili di Chiara Isotton, soprano, Fabio Sartori, tenore, e Alex Martini, baritono. Ad accompagnare gli artisti, al pianoforte, sarà Federico Brunello. Conduce la giornalista Elena Filini.

Il programma della serata lirica prevede due tempi: a dare avvio alla prima parte l'empatia del baritono Martini, che allieterà il pubblico interpretando "Udite, udite, o rustici" dall'Elisir d'amore di Donizetti; seguirà "E lucevan le stelle", dalla Tosca di Puccini, resa dalla carismatica voce del tenore Sartori. Chiudono il primo tempo del concerto due brani sempre dalla Tosca: la celebre aria "Vissi d'arte", cantata dal soprano Isotton, e il duetto "Mario! Mario!", interpretato dall'unione delle voci di Chiara Isotton e Fabio Sartori. La seconda parte della serata proseguirà con "Vesti la giubba", tratta dall'opera "Pagliacci" di Leoncavallo, di cui sarà protagonista la voce tenorile di Sartori, per continuare con "Non più andrai, farfallone amoroso" dalle "Nozze di Figaro" di Mozart con il baritono Martini e, a chiudere il trittico dei solisti, il soprano Isotton con "Pace mio Dio" da "La forza del destino" di Verdi. Concluderanno il concerto due interpretazioni verdiane, di coppia: "O Mimì, tu più non torni" dalla “Boheme”, eseguita da tenore e baritono e, infine, "Ciel! mio Padre!" dall' ”Aida”, duetto tra soprano e baritono. L'ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti.

I commenti

«La Provincia di Treviso, nonostante le difficoltà vissute a causa della pandemia negli ultimi anni - sottolinea Stefano Marcon, presidente della Provincia - ha saputo dare continuità a un evento che è diventato oramai consolidato e atteso dalle trevigiane, dai trevigiani, da tutti gli amanti della musica e anche da chi vuole trascorrere una giornata in compagnia delle famiglie e degli amici all'insegna della spensieratezza ma, soprattutto, delle voci più empatiche e virtuose del panorama lirico contemporaneo. Ringrazio Musincantus e il direttore artistico Edoardo Bottacin per aver collaborato con la Provincia nella realizzazione di questa quarta edizione di "Un Parco di Note", tutti gli artisti Fabio Sartori, Chiara Isotton, Alex Martini, Federico Brunello che ci regaleranno nuove emozioni, la giornalista Elena Filini che condurrà magistralmente il concerto, la squadra della Provincia, tutti coloro che hanno dato un contributo fondamentale e naturalmente gli sponsor che ci hanno fornito il loro supporto».

«Con questo concerto della Provincia riscopriamo spazi preziosi da adibire a nuovi palcoscenici - afferma Edoardo Bottacin, direttore artistico dell'evento - come il Foyer del Sant'Artemio. Oggi più che mai c'è bisogno di musica, di ripartire, dopo due anni di chiusure e complessità a causa dell'emergenza sanitaria. Un Parco di Note e i grandi artisti protagonisti del concerto ci regaleranno tante emozioni e una rinnovata energia».

«Tornare a esibirmi nella mia provincia e nella mia città, Treviso, mi riempie sempre il cuore d'orgoglio e felicità - conclude Alex Martini, baritono - vi aspetto con i miei amici e colleghi, Fabio Sartori, Chiara Isotton e Federico Brunello, per un appuntamento pronto a stupirvi e allietarvi con le più grandi opere di Donizetti, Leoncavallo, Mozart, Verdi e Puccini. Non mancate!»