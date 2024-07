Pederobba, un nuovo murales compare nella frazione di Covolo

E' stato presentato alla cittadinanza dal sindaco di Pederobba, Marco Turato, il nuovo murales realizzato dall'artista Diego Montagner. L'opera, che si trova a Covolo in via G.Matteotti su una cabina torretta dell'Enel, è stata realizzata grazie alla collaborazione dell'azienda energetica, che ha concesso l'autorizzazione all'utilizzo dello spazio. Il murales raffigura una bambina in un prato fiorito ed è un'ulteriore testimonianza dell'impegno dell'amministrazione comunale per valorizzare il paese e renderlo più attrattivo per i turisti. L'opera di Montagner non è solo un'opera d'arte, ma anche un modo per abbellire il paese e renderlo più accogliente. Il murales è un punto di riferimento per i cittadini e un'attrazione per i turisti, che possono ammirare la bellezza del paesaggio e la maestria dell'artista.

La realizzazione del murales è un esempio concreto dell'impegno del Comune per la cultura e la promozione del territorio. L'amministrazione comunale ha già realizzato altri 5 interventi simili, con l'obiettivo di creare un vero e proprio museo a cielo aperto a Pederobba. «Siamo molto orgogliosi di questo nuovo murales - ha dichiarato il sindaco Turato - che rappresenta un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del nostro paese. Ringraziamo Diego Montagner per averci donato una bellissima opera. Siamo certi che questo murales sarà un'attrazione per i turisti e un motivo di orgoglio per i cittadini di Covolo e non solo».