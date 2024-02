"Un pettirosso nella tempesta", il nuovo romanzo della trevigiana Beatrice Camerin

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“Un pettirosso nella tempesta- Soffio nel vento VOL I” L’Eko è la manifestazione del proprio Io più profondo. Tutti hanno il potenziale per svilupparlo, ma farlo non è cosa comune. L’Eko è un’abilità unica che si esprime sul corpo tramite l’impronta, un marchio in rilievo unico e peculiare, simile a un tatuaggio. Nel regno di Holmer i possessori di Eko vengono perseguitati e condannati a morte. Adras vive ad Alba, un villaggio segreto di Ekati, i possessori di Eko, nascosto nella foresta di Marza. Robin viaggia con suo zio Rafael e, con l’identità segreta di Skrye, difende gli Ekati perseguitati dalla Milizia della regina. Le loro vite si intrecciano quando Adras interviene per aiutare Skrye, ma nel farlo egli perde il controllo del suo Eko d’aria. È l’inizio della fine. Il cambiamento è alle porte. Una storia epica, forte e delicata come il volo di un pettirosso tra i fulmini, nella quale essere diversi è al contempo onore e paura.