La classe del ’74 si ritrova a 50anni dal diploma

Domenica 9 giugno, in diciotto si sono riuniti davanti all’ex scuola e ex municipio di Pieve di Soligo per festeggiare i cinquant’anni dal conseguimento dellà maturità, prima andando alla Santa Messa e poi a pranzo in un locale di Refrontolo riscoprendo, ancora una volta, il valore dello stare assieme, come se il tempo si fosse fermato: qualcuno non si era più visto dal tempo degli esami, ma cinquant’anni sono stati spazzati via in un lampo durante il pranzo, tra una risata, ricordando i vecchi episodi divertenti e non, e qualche lacrima per questo dannato tempo che passa troppo veloce.

Anni radicalmente diversi erano. «La maggior parte arrivava in corriera dai comuni vicini e tanti anche in bicicletta, insomma in modo autonomo, quasi nessuno si faceva accompagnare in auto da un genitore – raccontano gli ex studenti - la cartella non esisteva perché i libri venivano legati in una cinghia e portati sottobraccio. Immancabile con i libri la presenza del diario, che aveva anche la funzione di agenda e raccoglieva tra le pagine tantissimi segreti». Le scuole Magistrali approdarono a Pieve nell’anno 1969 come sezione staccata dell’Istituto di Montebelluna, la classe seguente, anno scolastico 1970/71 ha avuto la prima sede presso le scuole medie, per spostarsi nel secondo anno in alcune aule ospitate nel municipio di allora. In quel biennio, Pieve di Soligo oltre alle Magistrali, avviò anche la scuola Geometri e il Liceo Scientifico, diventando un polo scolastico importante per i comuni circostanti. Nell’anno scolastico 1973/74, furono 26 gli ammessi agli esami. «Una cosa è certa – racconta la classe ’74 - ora puntiamo alle “nozze di diamante“, magari festeggiando anche gli anniversari intermedi, per passare ancora insieme tante belle giornate come quella di domenica scorsa».