Pilar Fogliati e Giovanni Veronesi al Cinema Edera: anteprima con il pubblico

Pilar Fogliati e Giovanni Veronesi incontreranno il pubblico del Cinema Multisala Edera di Treviso in occasione del tour di presentazione del film "Romantiche", prima opera da regista dell'attrice di "Odio il Natale", serie Netflix girata in Veneto. Per il pubblico di Treviso un'occasione unica di incontrare da vicino due dei nomi più importanti della commedia italiana degli ultimi anni. L'appuntamento è per giovedì 16 febbraio, alle ore 20.30. Il film uscirà nelle sale dal 23 febbraio, distribuito da Vision Distribution. Si tratta quindi di un'anteprima nazionale che sarà impreziosita dall'incontro con Pilar Fogliati e Giovanni Veronesi (regista di "Manuale d'amore" e qui sceneggiatore del film) che risponderanno alle domande degli spettatori. Le prenotazioni per i biglietti per assistere all'incontro apriranno nei prossimi giorni sul sito del cinema.

La trama

Il film segna il debutto alla regia di Pilar Fogliati che lo ha anche scritto, insieme a Giovanni Veronesi e Giovanni Nasta. "Romantiche" è il ritratto affettuoso e ironico di quattro giovani donne molto diverse tra loro che, con le loro insicurezze, paure e desideri, cercano di farsi largo nel mondo. Ognuna di loro è la protagonista di un episodio: Eugenia Praticò, l’aspirante sceneggiatrice fuggita da Palermo per inseguire il successo, purché sia di nicchia; Uvetta Budini di Raso, l’aristocratica, bella e addormentata nel centro storico, che debutta nel mondo del lavoro; Michela Trezza che sta per sposarsi e ama la sua vita di provincia a Guidonia; Tazia De Tiberis, la bulletta di Roma nord che vuole avere tutto sotto controllo, anche i desideri del suo fidanzato. Nel cast anche Barbora Bobulova, Levante, Diane Fleri, Giovanni Toscano, Ibrahim Keshk, Emanuele Propizio, Giovanni Anzaldo, Rodolfo Laganà, Edoardo Purgatori. Le musiche originali sono firmate da Levante.