/ Viale dello Sport, 2

Pinguini Tattici Nucleari: il nuovo tour inizia dalla Zoppas Arena

Martedì 14 giugno il concerto della band bergamasca a Conegliano: una data rimandata per quasi due anni a causa della pandemia. In scaletta i primi pezzi e le hit come "Ringo Starr" e "Giovani Wannabe"