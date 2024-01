Pio e Amedeo al The Space di Silea presentano il film: "Come può uno scoglio"

Pio e Amedeo saluteranno gli spettatori del The Space Cinema di Silea presentando il loro nuovo film “Come può uno scoglio”, girato e in parte ambientato a Treviso. L’appuntamento si terrà giovedì 4 gennaio in occasione dello spettacolo delle ore 20.30.

Il titolo iniziale del film era "Una presta libertà", cambiato poi in "Come può uno scoglio". La trama racconta la storia di Pio che, alla morte di suo padre, eredita la gestione di svariate attività. Vive nell’agio di Treviso con la famiglia ed è in corsa per diventare sindaco. Finché Amedeo, un ex carcerato fatto assumere dal parroco del paese come autista personale, non irrompe nella sua vita come un tornado. I due, però, hanno in comune molto più di quello che sembra. Grazie ad Amedeo, Pio riscoprirà le sue passioni e la verità sulla sua famiglia, in un viaggio di riconciliazione con se stesso. Il film è uscito il 28 dicembre nei cinema di tutta Italia e, ad oggi, è quinto nella classifica dei film più visti con oltre due milioni di euro già incassati. Diretto da Gennaro Nunziante (regista dei film di Checco Zalone) e prodotto da Lorenzo Mieli, “Come può uno scoglio” è una produzione Fremantle e Vision Distribution, in collaborazione con Sky e Prime Video. Nel cast, oltre a Pio D’Antini e Amedeo Grieco, anche Francesca Valtorta, Nicola Rignanese, Christina Andrea Rosamilia, Carola Stagnaro e Claudio Bigagli oltre ad alcuni volti noti del cinema trevigiano come Davide Stefanato. I biglietti per la serata si potranno acquistare sul sito ufficiale di The Space Cinema oppure utilizzando l'app ufficiale The Space Cinema.