Il bitter della cantina Pizzolato, l'aperitivo biologico dell'estate

Il “Live Bio” Bitter della Cantina Pizzolato è il bitter biologico e certificato vegan ideale da gustare come aperitivo, ma anche come base per numerosi cocktails di fama internazionale - tra cui lo Spritz di Treviso - il drink aperitivo alcolico che racchiude tutto il gusto della tradizione e della storicità veneta. Perfetto per chi ama i sapori intensi e decisi, il bitter della Cantina Pizzolato è realizzato con un estratto di erbe, radici e frutta e con un succo concentrato di ribes nero, mela e carota, ingredienti biologici di prima qualità, selezionati con cura per garantire il gusto autentico e genuino di un aperitivo 100% biologico. Dalle vivaci note agrumate, con un



intenso profumo fruttato e una gradazione alcolica di 15% vol, il “Live Bio” Bitter si sposa perfettamente con il Prosecco biologico della Cantina Pizzolato ed il succo d’arancia, diventando il protagonista di un cocktail estivo dal sapore naturale e squisitamente green: il Live Spritz - ovvero lo spritz biologico al 100% - che si caratterizza come una fresca alternativa, in grado di conquistare anche i palati più esigenti, al classico drink aperitivo veneto. Il design fresco e accattivante della bottiglia, dal fascino senza tempo grazie all’ispirazione in perfetto stile anni 50, racconta il rito dell’aperitivo e dello spritz, il cocktail icona della tradizione italiana: Il “Live Bio” Bitter della Cantina Pizzolato, grazie alle sue fresche e inconfondibili note agrumate ed il colore arancio vibrante, celebral’estate e la convivialità delle serate estive, incontrando i gusti di coloro che desiderano un ritorno all’originalità, ma anche di chi è alla ricerca di un’esperienza sensoriale unica con cocktail aromatico e dal gusto intenso.