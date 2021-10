Festa dei nonni, Albina Girardi festeggia 101 anni

La signora Girardi Albina, oggi sabato 2 ottobre festa dei nonni, festeggia l’invidiabile età dei 101 accudita con affetto e attenzione dalle operatrici della casa di riposo ”Residenza Gianni Marin” dove risiede e circondata dalle persone a lei care che per l’occasione, sono presenti a festeggiarla.

Tra queste anche il sindaco Paola Roma e l’assessore ai Servizi Sociali Giovanna Zanotto che rappresentano gli auguri di tutta la Comunità di Ponte di Piave. «Persone come Lei – sostiene in Sindaco – sono a noi molto care e per questo non è solo doveroso ma è soprattutto, un grande piacere omaggiarle».

«La signora Albina – aggiunge il Sindaco – anche se proveniente della vicina San Biagio di Callalta, ha saputo conquistare con la sua sensibilità e giovialità il cuore della nostra comunità, perché è un esempio di come affrontare pienamente e con consapevolezza sia le gioie che le tristezze della vita e l’inevitabile passare del tempo con serenità. I nostri anziani, sono dei traghettatori di saggezza e valori a vantaggio di nostri giovani che debbono farne tesoro». Auguriamo alla signora Albina di mantenere ancora a lungo questa forza di spirito.