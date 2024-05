Lisa Brunello, architetto di Ponte di Piave, sulla copertina della prestigiosa rivista AD

Lisa Brunello, architetto e interior designer, originaria di Ponte di Piave, oggi attiva a Venezia, conquista la copertina di AD, la prestigiosa rivista sulle più belle case del mondo in edicola a maggio. Rinomata per la sua esperienza nel guidare il restauro di immobili di prestigio a Venezia, l’architetto trevigiano si è imposta, nonostante la sua giovane età, per la dedizione incrollabile per la conservazione del patrimonio architettonico della città e allo stesso tempo per la sua capacità di dare nuova vita ai suoi spazi. Lisa è figlia d’arte: il papà Luigino è geometra con studio professionale a Fagarè della Battaglia.

L’oggetto della pubblicazione di AD Architectural Digest è un palazzo antico sul rio de la Panada, un rifugio quieto e spettacolare nel cuore della città lagunare. «I proprietari della residenza di 400 mq posta al piano nobile, Reza Akhavan, immobiliarista viennese attivo nel residenziale e nell’hôtellerie, e la moglie, la scultrice Isabelle, - come si legge nell’articolo di Valentina Raggi dal titolo “Storie di Laguna” sull’ultimo numero della prestigiosa rivista di designa e architettura - affidano alla giovanissima progettista, il compito di arredare la prestigiosa dimora. E lei, Lisa Brunello, s’imbarca nell’avventura di viaggiare su un doppio binario del tempo, il fastoso passato, l’arte e il design di oggi, di cui gli Akhavan sono collezionisti».