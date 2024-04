Piccolo Rifugio, nuovo consiglio direttivo per i "Volontari X Shelter"

Rilanciano i loro impegno i Volontari X Shelter, associazione di volontariato che dal 2013 condivide vacanze, gite, tempo libero e soprattutto amicizia con donne e uomini con disabilità del Piccolo Rifugio di Ponte della Priula. Nei giorni scorsi i Volontari X Shelter hanno rinnovato il loro consiglio. Si sono messi a disposizione per il triennio 2024/2027 Renato De Faveri, Eleonora Bertazzon, Cinzia Giuriati, Gabrijela Stokovac ed Eros Moret.

Presidente sarà Renato De Faveri, di Farra di Soligo, che è un pezzo di storia del Piccolo Rifugio: per 22 anni ha lavorato come operatore nella sede di Vittorio Veneto, si è spostato in quella di Ponte della Priula dalla sua apertura nel 2008 fino al 2019. Ora che è pensionato, ritorna come presidente dei volontari. Coinvolti nel consiglio dei Volontari x Shelter anche due degli ospiti del Piccolo Rifugio, Serena Moretton ed Augusto Tadiotto, per rendere anche loro protagonisti delle scelte e della programmazione delle attività.

I Volontari X Shelter accompagnano le persone con disabilità in tante occasioni di incontro col territorio: ci saranno anche loro, ad esempio, al laboratorio di produzione di carta riciclata del Piccolo Rifugio sabato 20 alle 10 al municipio di Susegana, nell’ambito di “Susegana Sostenibile”, e giovedì 25 aprile a Cison di Valmarino a “Il bosco incantato sulle vie dell’acqua”. Nelle prossime settimane, inoltre, i Volontari x Shelter organizzeranno dei corsi e degustazioni di cucina etnica al Piccolo Rifugio, aperti a tutti, e altri impegni sono in progetto per l’estate. I Volontari X Shelter si raccontano nella loro pagina Facebook e nel loro profilo di Instagram. Per unirsi a loro, e alla gioia del volontariato con gli ospiti del Piccolo Rifugio di Ponte della Priula, chiamare 0438445318.