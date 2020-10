La biblioteca di Ponzano si arricchisce di nuovi volumi grazie ai contributi del Mibact

La Biblioteca Comunale di Ponzano Veneto, attraverso l'erogazione dei fondi stanziati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (Mibact), emanati per far fronte all’emergenza Covid, che ha inevitabilmente investito anche il comparto culturale e dell’editoria, ha potuto destinare nuove ed importanti risorse al proprio patrimonio librario. Nonostante i tempi ristretti per l'acquisizione delle dotazioni, si è operata una scelta oculata dei volumi da acquistare, perseguendo l'obiettivo di potenziare alcune sezioni, tra cui e soprattutto la sezione bambini e ragazzi: nei mesi scorsi si è provveduto ad un'articolazione diversa dei locali in modo che ciascuna fascia di età potesse trovare uno spazio e documenti adatti. Perciò si è costruito uno spazio dedicato ai bambini dai 0 ai 6 anni, uno spazio per ragazzi dai 7 ai 14 anni, con l'allestimento di vetrine tematiche dedicate alla lettura ad alta leggibilità e agli audiolibri.

L'assegnazione del contributo ha dunque permesso di potenziare l'acquisto di libri di elevata qualità, adatti alle varie fasce di età, nonché si è colta l'occasione per destinare una sezione ai libri in lingua per i più piccoli, tenendo conto delle presenze di culture e lingue diverse nel territorio locale. Grande cura poi si è posta nell'acquisto di libri ad alta leggibilità, particolarmente adatti a chi ha specifiche difficoltà di lettura -come nel caso della dislessia- ma che in generale rendono più agevole la lettura di tutti, andando ad arricchire la sezione costruita grazie all'intervento di privati particolarmente sensibili Non si sono dimenticati, poi, gli adulti, genitori e operatori che lavorano con i bambini e i ragazzi, acquistando libri rivolti alle cure genitoriali, alla formazione e all'insegnamento. Si è provveduto all'acquisto di testi di riflessione, ad incrementare e aggiornare la sezione della poesia contemporanea (seguendo anche il buon esito della rubrica "Bibliococcole del mattino", promossa nella pagina Facebook della Biblioteca), all'acquisto di guide legate al territorio, ciclovie e città italiane e rinnovato la sezione guide anche dei paesi più lontani.

Altro spazio si è dedicato a saggistica e sport, nonché si è provveduto a riacquistare quelle copie dei classici ormai logorate dall'uso. In questo modo si è cercato di valorizzare il patrimonio della Biblioteca, oltre che con l'acquisto di novità letterarie, con opere la cui fruizione permanga per lungo tempo.