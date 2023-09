Associazione Proprietari Porto Santa Margherita di Caorle, nominato il direttivo

Dopo l'annuale Assemblea annuale dell'Associazione Proprietari di Porto Santa Margherita di Caorle, svoltasi nella sala della Parrocchia Giovanni XXIII ° di Porto Santa Margherita di Caorle a cui quest'anno hanno partecipato oltre al sindaco Marco Sarto quasi tutti i componenti della Giunta di Caorle (a dimostrazione dell' ottima collaborazione e del lavoro di collante dell'associazione con le istituzioni e gli operatori commerciali) si è provveduto al rinnovo del Direttivo dell' Associazione Proprietari di Porto Santa Margherita di Caorle, riconfermando tutto il vecchio consiglio con l' innesto di nuovi soggetti che per esperienza, competenza e passione sapranno dare nuovo slancio alle attività dell' Associazione.

Per acclamazione é stato riconfermato presidente Lauro Catto, vicepresidenti Antonia Rambelli e Alberto Ceraulo, segretario Vincenzo Conte ed i consiglieri Stefano Bastianetto, Luana Bolzano, Silvia Bottecchia, Marco Fanizzi, Andrea Florian, Andrea Krismanich, Guido Masut, Daniele Moro e Claudio Zoccarato.

L'associazione non si occupa solo di problemi inerenti alle proprietà ma anche per segnalare e contribuire alla soluzioni di problematiche sia di decoro urbanistico che di viabilità. Inoltre siamo molto attivi per quanto concerne la organizzazione e la collaborazione di eventi culturali, sociali e turistici per il rilancio di Porto Santa Margherita che quest' anno ha festeggiato il 60mo anno della sua nascita. Vale la pena di ricordare le varie attività come: rassegne teatrali, tornei di carte (burraco), balli in piazza, serate di tango e ballo liscio (con relative scuole di danza), serate letterarie con autori di libri, incontri, animazione e racconti per i bambini (nell'ambito della biblioteca eventi letterari kids), lo Street Piano Festival, la sfilata cinofila e ben cinque show musicali con vari soggetti radiofonici: Radio Company, Radio 80, Radio WOW, Radio Birikina, Radio Piter Pan, e La Caorlina, corsa di solidarietà con e per i disabili di 5 e 10 Km del 10 settembre.