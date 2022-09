Treviso Comic Book Festival: annunciati i vincitori dei Premi Boscarato

Anche quest'anno il Treviso Comic Book Festival ha organizzato e ospitato la cerimonia di premiazione dei Premi Boscarato, dedicati alla memoria dello storico autore trevigiano, nel giorno conclusivo del festival, domenica 25 settembre, dall’auditorium della Fondazione Benetton Studi e Ricerche. Dodici le categorie in concorso, tra cui il Premio Cecchetto “artista rivelazione” promosso in collaborazione con l’omonima casa vinicola, e decine i protagonisti delle nomination annunciate a fine agosto. Premiati, inoltre, i vincitori del Concorso Internazionale di Fumetto (in collaborazione con Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo).

I premiati

1) MIGLIOR FUMETTO ITALIANO: “Geist Machine vol.1” di LRNZ (Bao Publishing).

2) MIGLIOR FUMETTO STRANIERO: “Big questions” di Anders Nilsen (Eris Edizioni).

3) MIGLIOR ARTISTA INTERNAZIONALE: Taiyo Matsumoto su “Number 5” (J-Pop).

4) MIGLIOR ARTISTA (DISEGNO): Massimo Dall’Oglio su “Dragonero speciale n.10” (Sergio Bonelli Editore).

5) MIGLIOR ARTISTA (SCENEGGIATURA): Micol Beltramini su “Anna dai capelli verdi” (Battello a Vapore) e “Dolores “ (Edizioni BD).

6) MIGLIOR ARTISTA (DISEGNO E SCENEGGIATURA): Eliana Albertini su “Anche le cose hanno bisogno” (Rizzoli Lizard).

7) MIGLIOR ARTISTA (COPERTINA): Andrea Serio su “La Revue Dessinée Italia 1” e “Gauloises” (Oblomov).

8) ARTISTA RIVELAZIONE - PREMIO “CECCHETTO”: Percy Bertolini su “Da sola” (Diabolo Edizioni), Iris Biasio su “Mia sorella è pazza” (Rizzoli Lizard).

9) MIGLIOR REALTÀ EDITORIALE ITALIANA: Coconino Fandango.

10) MIGLIOR COLORISTA: Emanuele Tenderini e Lorenzo Lanfranconi su “Kaya” (Tatai Lab).

11) MIGLIOR FUMETTO WEB: “Isa” di Lorenzo Ghetti e Rita Petruccioli (https://www.isavincetutto.com/).

12) MIGLIOR FUMETTO PER UN PUBBLICO GIOVANE: "Anna dai capelli verdi" di Micol Beltramini e Agnese Innocente (Battello a Vapore). "Fai rumore - Nove storie per osare" di AA.VV. (Il Castoro)

CONCORSO: PREMIO INTERNAZIONALE NUOVI AUTORI

1° classificato: Marcello Manchisi

2° classificato: Alice Bonora

3° classificato: Roberto Guerinoni

Menzione speciale: Gohar Sargsyan

CONCORSO ALEX DREAM PER GIOVANI AUTORI

1° classificato: Cloe Carlesso

2° classificato: Christian Nardi

3° classificato: Valerio Olivotto

PREMIO PIOLA AUTOPRODUZIONI

Bandabendata – Collettivo di fumettisti balneari