Premiati i vincitori del concorso letterario "L'autore sono io"

Si è tenuta sabato pomeriggio 18 maggio nel giardino del Polo Culturale Skholé di San Biagio di Callalta la premiazione del concorso di narrativa “L’autore sono io 2024”, riservato agli studenti delle scuole primarie sanbiagesi. Evento promosso da Amministrazione comunale, Gruppo biblioteca, associazione culturale Callis Alta e Biblioteca comunale di S.Biagio, nell’ambito del cartellone “Il maggio dei libri 2024”. Quattro le scuole primarie coinvolte (“Lorenzo Milani” di Fagarè della Battaglia, “Eugenio Montale” di S.Biagio, “Marco Polo” di Cavriè, “San Giovanni Bosco” di Olmi), 13 le classi partecipanti, 140 gli elaborati in concorso. “Questa era la quinta edizione del concorso narrativo per ragazzi, – ha spiegato Elena Pagotto, assessore a Istruzione Cultura e Biblioteca del Comune di S.Biagio – che non si svolgeva più dal 2019, perciò abbiamo voluto che la premiazione 2024 fosse una grande festa, per i ragazzi, le famiglie e i docenti, che si è svolta nel giardino di Skholé, insieme all’autrice per ragazzi Emanuela Da Ros. Ringrazio tutte le persone e le associazioni che hanno collaborato per l’ottima riuscita di questa iniziativa culturale, a cominciare dai ragazzi per l’impegno e l’entusiasmo che ci hanno messo, insieme ai loro docenti e al dirigente che ha accolto l’iniziativa e al Gruppo Biblioteca”. Il concorso era diviso in due sezioni: per gli studenti di II e III primaria; per gli studenti di IV e V primaria. Nei racconti in gara i giovani autori dovevano partire da una frase, riportata fedelmente nell’elaborato, tratta da due libri dell’autrice Da Ros. I più piccoli dovevano ispirarsi alla frase tratta dal libro “Penka la mucca clandestina”, dove si diceva: “Certo, nonno! Dove dovrebbe stare? In cucina? O in salotto? Ti immagini la faccia di nonna?!”. I più grandi avevano invece uno spunto da “La storia di Marinella” dove si leggeva: “Ma la maestra non disse nulla. Si alzò dalla sedia, scese dalla pedana e si avvicinò alla finestra”. Dopo le premiazioni, nel giardino di Skholé c’è stata l’esibizione della scuola di danza “Move your body” di S.Biagio, quindi spettacoli di giocoleria, musica, food truck e possibilità di fare un picnic, momento organizzato dall’Associazione di genitori Agisco. PREMIAZIONI CONCORSO “L’AUTORE SONO IO 2024” CATEGORIA II E III PRIMARIA: 1. Bernardo Buosi, Rebecca Ceccon, Matteo Contin, Battista Pesce, classe 2a Scuola primaria “M. Polo” di Cavrié; 2. Anastasia Dovbnya, Oscar Tonon, Eduard Unguru, Irene Zanella, classe 2a sezione B Scuola primaria “S. Giovanni Bosco” di Olmi; 3. Riccardo Schiavinato, classe 3a Scuola Primaria “E. Montale” di S.Biagio. CATEGORIA IV E V PRIMARIA: 1. Agata Berto, Sabrina Douach, Morena Floriani, classe 4a Scuola primaria “L. Milani” di Fagarè; 2. Kevin Conception Mendoza, Ridon Qatani, Olti Shala classe 4a Scuola primaria “E. Montale” di S.Biagio; 3. Hamad Biaou e Leonardo Ceron, classe 5a Scuola primaria “M. Polo” di Cavrié. MENZIONE D'ONORE PER LO STILE GIORNALISTICO Giulio Pasqualini, classe 5a sezione B Scuola primaria “S. Giovanni Bosco” di Olmi MENZIONE D'ONORE PER L'ACCURATEZZA DELLO STILE E PER LA SENSIBILITÀ PER LA TEMATICA Josephine Tadiotto, classe 4a Scuola primaria “M. Polo” di Cavriè MENZIONE D'ONORE PER I BUONI PROPOSITI, LA SINCERITÀ E LO SPIRITO DI COLLABORAZIONE Samuele Cremonese, Rayan El Barkani, Alessandro Michielon, classe 4a Scuola primaria “L. Milani” di S. Biagio