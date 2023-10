Premio Comisso 2023: vincono Costanza DiQuattro e Silvia Ballestra

Sabato 7 ottobre, al Teatro Mario Del Monaco di Treviso, sono state proclamate le opere vincitrici della XLII edizione del premio letterario "Giovanni Comisso" per le sezioni Narrativa e Biografia. Vincitore della sezione "Narrativa" il libro "Arrocco siciliano" di Costanza DiQuattro (Baldini+Castoldi). Nella sezione "Biografia" ha invece trionfato: "La Sibilla. Vita di Joyce Lussu" di Silvia Ballestra (Laterza).

Una cerimonia di premiazione tutta al femminile, dunque, per l'edizione di quest'anno. Le due opere vincitrici hanno ottenuto la maggioranza dei voti dai componenti la Grande Giuria del Premio tra i finalisti selezionati dalla Giuria Tecnica lo scorso 9 giugno, sempre in seduta pubblica alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia tra le 164 opere inviate alla selezione, di cui 130 nella narrativa italiana e 34 per la biografia.

La giuria

La Giuria Tecnica del Premio Comisso è presieduta da Pierluigi Panza e composta anche da Cristina Battocletti, Benedetta Centovalli, Rolando Damiani, Giancarlo Marinelli, Luigi Mascheroni, Alessandra Necci, Sergio Perosa, e Filippo Tuena.

La cerimonia

Nel corso dell’incontro, condotto dalla giornalista Maria Pia Zorzi, le opere finaliste sono state presentate dai loro autori e accompagnate da letture sceniche curate dai ragazzi di Tema Cultura di Treviso coordinati da Giovanna Cordova e con il commento visivo di Francesco Lo Pergolo. A seguire un omaggio musicale a Gian Francesco Malipiero, nel cinquantesimo dalla scomparsa, con il Preludio per chitarra del 1958 eseguito da Alberto Mesirca. Nell’incontro finale è stato consegnato il Premio Comisso alla carriera per scrittori veneti, promosso dall’Associazione Amici di Comisso con il sostegno di CentroMarca Banca, per valorizzare il percorso culturale e letterario di un autore di nascita, formazione o residenza in Veneto. Il vincitore di questa edizione è Ferdinando Camon, scrittore, poeta, saggista e giornalista, nato in provincia di Padova e affermato a livello nazionale ed europeo.

Proclamati inoltre i vincitori del concorso #Comisso15righe che da sei anni seleziona le migliori mini-recensioni (in 15 righe appunto) pubblicate sul canale Facebook del Premio Comisso, dedicate ai libri presentati in concorso nelle sezioni Narrativa e Biografia. Premiata poi l’opera vincitrice: "Cieli in fiamme" di Mattia Insolia (Mondadori) del Comisso Under 35 – Rotary Club Treviso, alla quinta edizione, promosso dal Rotary Club Treviso insieme all’Associazione Amici di Comisso e riservato agli scrittori Under 35.