Progetto Digi e Lode, premiata una scuola di Conegliano grazie alle scelte digitali dei clienti Hera

Un assegno da spendere per progetti di digitalizzazione dedicati agli studenti è stato consegnato questa mattina dai rappresentanti del fornitore energetico del territorio alla scuola primaria “Kennedy” di Conegliano. L’istituto, infatti, si è posizionato, nel primo quadrimestre 2023-24, tra i primi nella classifica del progetto Digi e Lode, iniziativa del Gruppo Hera per favorire la digitalizzazione scolastica valorizzando le scelte smart dei propri clienti. Alla premiazione ha partecipato un gruppo di alunni e insegnanti della scuola, assieme alla dirigente scolastica Ada Vendrame e all’assessore all’Istruzione del Comune di Conegliano, Gianbruno Panizzutti.

Centoquattordici scuole premiate in Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Dal suo avvio nel 2021 ad oggi, il progetto ha premiato con 2.500 euro ciascuna ben 114 scuole in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e alcune aree

della Lombardia per un montepremi complessivo pari ad oggi a 285 mila euro, ai quali si aggiungeranno altri 55 mila euro entro la fine di questa edizione. Gli istituti potranno scegliere in totale autonomia gli strumenti da

acquistare: dai monitor touch alle lavagne interattive multimediali, dai videoproiettori alle stampanti 3D, dai microscopi elettronici ai sistemi per il coding.

Per l’anno scolastico 2023-24 lo stanziamento complessivo da parte di EstEnergy, la società commerciale del Gruppo Hera che fornisce luce, gas e soluzioni per il risparmio energetico e la mobilità sostenibile, è pari a 110 mila euro. Quest’anno saranno complessivamente 44 le scuole vincitrici, 22 alla fine del primo quadrimestre e altrettante alla fine del secondo: sul sito https://digielode.gruppohera.it/ sono disponibili le classifiche aggiornate mese per mese. A metà giugno uscirà la lista delle scuole vincitrici per il II quadrimestre di quest’anno.



Il meccanismo dell’iniziativa è semplice. Ogni volta che un cliente attiva un servizio digitale messo a disposizione gratuitamente dalle società del Gruppo Hera genera automaticamente un punteggio, che viene ripartito tra le scuole del suo Comune e dà origine a una classifica. Per il cliente, inoltre, è possibile scegliere la scuola specifica cui attribuire il punteggio acquisito direttamente sul sito del progetto. I punti acquistano così un valore maggiore, perché vengono moltiplicati per cinque.



«Siamo impegnati in questo progetto dedicato al mondo della scuola per il terzo anno consecutivo perché produce benefici concreti a molteplici livelli: per il cliente, per l’azienda e per il territorio» spiega Filippo Boraso, Responsabile Customer Operations di EstEnergy. «Grazie alle scelte digitali, come l’attivazione della bolletta elettronica, l’iscrizione ai servizi online e alla app MyHera o l’adozione dei tools gratuiti per monitorare i consumi, i nostri clienti riducono l’impatto ambientale delle proprie forniture energetiche e contemporaneamente supportano le scuole del Comune in cui vivono, favorendone i percorsi di innovazione».