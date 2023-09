Premio Giorgio Lago Juniores: nuova edizione dedicata alle Mafie a Nordest

Torna il Premio Giorgio Lago Juniores, dedicato ai nuovi talenti del giornalismo: domenica 1° ottobre si aprirà l’edizione 2024 con una serie di novità importanti e di grande valenza educativa. Il tema scelto per il 2024 è quanto mai attuale e vicino al territorio: "Le mafie a Nordest - una presenza inquietante".

Come di consueto, la volontà dell'associazione è quella di far riflettere i diciottenni sui temi cari a Giorgio Lago e, soprattutto, di stimolarli a sviluppare una coscienza critica sui fenomeni che caratterizzano la vita del Nordest e che talvolta non sono abbastanza percepiti. Per la prima volta il concorso prende il via in concomitanza con l’anno scolastico, così da consentire agli insegnanti e agli studenti di costruire una partecipazione più strutturata e consapevole all’iniziativa; a supporto saranno anche attivati dei percorsi di formazione in classe appositamente curati dall’Associazione in collaborazione con i giornalisti che compongono la Giuria e con alcune realtà associative e istituzionali si occupano che di mafie. Il primo appuntamento sarà a Castelfranco Veneto il prossimo 19 ottobre, quando gli studenti del Liceo Giorgione incontreranno Marco Lombardo, referente regionale di Libera, e Alessandro Russello, direttore de Il Corriere del Veneto. Gli istituti interessati all’iniziativa possono contattare l’Associazione per richiedere l’attivazione dei percorsi di formazione in classe. Altra novità che caratterizza l’edizione 2024 del concorso destinato ai nuovi talenti del giornalismo, è l’apertura a non solo a tutti gli Istituti Superiori del Veneto ma anche a quelli del Friuli-Venezia Giulia, dando la possibilità a tutti i maturandi di partecipare con un articolo giornalistico di tremila battute al massimo, dimostrando di saper utilizzare le fonti in senso critico e di possedere le doti del buon giornalista, ovvero capacità di sintesi, completezza dell’informazione ed efficacia nella comunicazione. Gli elaborati dovranno essere inviati alla segreteria del Premio, scrivendo all’indirizzo info@premiogiorgiolago.it entro e non oltre il 31 marzo 2024. Scopo del premio, riservato agli studenti dell’ultima classe degli Istituti Superiori del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, è coinvolgere i più giovani nella riflessione sulle tematiche di grande attualità, divulgando il pensiero e l’opera di un grande giornalista del Nordest e di uno dei suoi più lucidi interpreti, mantenendo vivo e attuale il suo messaggio e formando gli studenti alle regole del linguaggio giornalistico.

I commenti

«A trentun anni dalla morte dei giudici Falcone e Borsellino, nel trentesimo anniversario della strage dei Georgofili e a pochi mesi dalla cattura della primula rossa della mafia, Matteo Messina Denaro - spiega Giuseppe Zaccaria, presidente dell’Associazione Amici di Giorgio Lago - abbiamo voluto invitare i giovani a riflettere su come sono cambiate le organizzazioni criminali, come hanno permeato il territorio e su come le affrontano politica e istituzioni. Anche alla luce delle sempre più frequenti segnalazioni di infiltrazioni mafiose nel tessuto economico e nelle istituzioni, anche venete e friulane».

«Continua questo sodalizio fra Treviso e il Premio Giorgio Lago Juniores, che rappresenta una vera e propria risorsa per il nostro panorama culturale - le parole del sindaco di Treviso, Mario Conte -. Unire la valorizzazione del talento ai grandi temi d’attualità che riguardano il nostro contesto territoriale è una sfida che il Premio Lago Juniores è riuscito a sempre a vincere nei suoi 11 anni di storia, diventando così un punto di riferimento e un ricordo vivido e quanto mai significativo della figura di Giorgio Lago, penna sopraffina e uomo di grande carisma e cultura»

«Questa apertura geografica sarebbe piaciuta in modo particolare a mio padre - sottolinea Francesco Chiavacci Lago, vicepresidente dell’Associazione Amici di Giorgio Lago - che ha sempre avuto a cuore la riforma dello Stato attraverso il federalismo e che ha sempre inteso il Nordest come un territorio coerente, laboratorio fondamentale nel processo di modernizzazione dell’Italia».

Renato Barbisan, Direttore della Filiale di viale Montegrappa di Treviso di Banca Prealpi SanBiagio infine ha voluto sottolineare: «Il Premio Giorgio Lago ha un grande merito, quello di educare e stimolare alla riflessione i nostri ragazzi su temi d'attualità che leggiamo ogni giorno nei mezzi d'informazione. La loro discussione e il loro approfondimento non possono essere lasciati solamente agli adulti, ma devono vedere il coinvolgimento delle giovani generazioni, per un loro contributo al dibattito su questi temi, in un'ottica di attualità e di prospettiva futura. Per questo motivo continuiamo a sostenere quest'iniziativa che ci accomuna nell'impegno verso la formazione e l'educazione dei giovani del territorio.

Giuria

Per valutare la qualità dei lavori dei ragazzi e selezionare i vincitori, l’Associazione Amici di Giorgio Lago, promotrice del Premio, ha chiamato a raccolta una giuria di eccezionale valore, che vede fianco a fianco le grandi firme del giornalismo italiano e veneto ed esponenti del mondo accademico: Marco Almagisti, direttore del Centro Studi Regionali Giorgio Lago dell’Università di Padova, Elisa Billato, Caporedattore TGR Veneto, Fabrizio Brancoli, direttore dei quotidiani veneti del Gruppo Gedi, Sergio Frigo, giornalista del Gruppo Gedi e scrittore, Francesco Jori, giornalista del Gruppo Gedi e scrittore, Giuliano Gargano, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto, Danilo Guerretta, direttore Tg Veneto News, Massimo Mamoli, direttore de L’Arena, Roberto Papetti, direttore de Il Gazzettino, Edoardo Pittalis, giornalista de Il Gazzettino e scrittore, Alessandro Russello, direttore de Il Corriere del Veneto, Marino Smiderle, direttore de Il Giornale di Vicenza.

Premi

In omaggio alla vocazione formativa dell'associazione e come sarebbe piaciuto a Giorgio Lago, ai primi tre classificati saranno assegnate tre borse di studio da utilizzare per sostenere gli studi universitari. La cerimonia di assegnazione del Premio Giorgio Lago - Nuovi talenti del giornalismo si svolgerà al Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso nel mese di maggio 2024.