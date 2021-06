Premio Giorgio Lago Juniores 2021: sul podio due studentesse trevigiane

Un podio tutto al femminile quest’anno per il Premio Giorgio Lago Juniores 2021, riservato agli studenti delle ultime classi dei licei veneti: il gradino più alto spetta a Angelica Lucatello, del liceo scientifico Da Vinci di Treviso, con l’articolo “Sapere è potere: ecco il perché”, secondo posto per Giuditta Rovelli, del liceo scientifico Galilei di Belluno, con “Somewhere over the indifference” e terza classificata Francesca Dussin, del liceo classico Giorgione di Castelfranco Veneto, con “Il ruolo civile della scuola”.

Ai maturandi è stato chiesto di scrivere un articolo giornalistico su una profetica frase di Giorgio Lago: “Il Nordest deve migliorare riflettendo su un dato inoppugnabile: la nuova risorsa sarà il sapere. Chi avrà la leva del sapere guiderà il domani”. La premiazione avverrà martedì 21 settembre al Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso. Il "Premio Giorgio Lago Juniores - Nuovi talenti del giornalismo", evoluzione del prestigioso premio giornalistico dedicato al grande giornalista Giorgio Lago (Vazzola, Treviso 1 settembre 1937 - Castelfranco Veneto, Treviso 13 marzo 2005), organizzato dall’Associazione Amici di Giorgio Lago e rivolto agli studenti delle ultime classi dei licei veneti, annuncia i vincitori dell’edizione 2021: al primo posto si classifica Angelica Lucatello, del Liceo Scientifico Da Vinci di Treviso, con “Sapere è potere: ecco il perché”, secondo posto per Giuditta Rovelli, del Liceo Scientifico Galilei di Belluno, con “Somewhere over the indifference” e terza classificata Francesca Dussin, del Liceo Classico Giorgione di Castelfranco Veneto (Treviso), con “Il ruolo civile della scuola”. Il concorso, che ha registrato una partecipazione importante con 16 scuole in rappresentanza di tutte le sette province venete giunte alla selezione finale, ha invitato gli studenti a redigere un articolo giornalistico sul tema “Il Nordest deve migliorare riflettendo su un dato inoppugnabile: la nuova risorsa sarà il sapere. Chi avrà la leva del sapere guiderà il domani”: lo spunto è come da tradizione giunto dagli articoli che Giorgio Lago ha dedicato al mondo della scuola nel corso della sua carriera e che, ancora oggi, appaiono quanto mai attuali per l’acutezza e la lungimiranza dell’analisi e delle riflessioni. I vincitori sono stati selezionati dalla giuria del Premio, composta da personalità di eccezionale valore, grandi firme del giornalismo italiano e veneto ad esponenti del mondo accademico: Gianluca Amadori, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Veneto, Domenico Basso, direttore TVA Vicenza, Sergio Frigo, giornalista del Gruppo Gedi e scrittore, Francesco Jori, giornalista del Gruppo Gedi e scrittore, Patrizia Messina, direttrice del Centro Studi Regionali Giorgio Lago dell’Università di Padova, Roberto Papetti, direttore de Il Gazzettino, Edoardo Pittalis, giornalista de Il Gazzettino e scrittore, Paolo Possamai, giornalista alla guida del progetto Nordest Economia del Gruppo Gedi, Alessandro Russello, direttore de Il Corriere del Veneto, e Giovanni Stefani, caporedattore del Tgr veneto Rai. I giurati hanno espresso grande soddisfazione per l’impegno dei ragazzi e dei loro insegnanti, ma anche per la capillare adesione territoriale delle scuole. La scelta dei premi rispetta la vocazione formativa dell’Associazione e del Premio e, come sarebbe piaciuto a Giorgio Lago, ai primi tre classificati saranno assegnate tre borse di studio da utilizzare per sostenere gli studi universitari. La cerimonia di assegnazione del Premio Giorgio Lago - Nuovi talenti del giornalismo si svolgerà per la prima volta al Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, martedì 21 settembre 2021. Con l’occasione sarà anche annunciato il tema della prossima edizione.

Il premio

Il Premio Giorgio Lago fu istituito nel 2005 a Jesolo, Venezia, pochi mesi dopo la scomparsa del grande giornalista veneto a cui è intitolato, organizzato dall’Associazione Amici di Giorgio Lago. Tra i premiati, nel corso degli anni, spiccano grandi nomi del giornalismo italiano come Mario Rigoni Stern, Gianni Mura, Candido Cannavò, Ferruccio De Bortoli, Fausto Biloslavo, Sergio Frigo, Toni Capuozzo, Marzio Breda, personaggi e imprenditori come Renzo Rosso, Paolo Mieli, Fabio Capello, Giovanni Rana, Marco Paolini, Mario Brunello, Miki Biasion e molti altri. Nel 2012 nacque il Premio Giorgio Lago Juniores - Nuovi talenti del giornalismo, che inizialmente affiancava il premio giornalistico e quest’anno lo sostituisce: un riconoscimento che si inserisce nel solco tracciato dal celebre direttore de Il Gazzettino, che ebbe per i giovani e per il futuro del giornalismo sempre grande attenzione. Lo scopo del premio, che è riservato agli studenti delle classi V dei licei del Veneto è coinvolgere i più giovani nella riflessione sulle tematiche di grande attualità, divulgando il pensiero e l’opera di un grande giornalista del Nordest e di uno dei suoi più lucidi interpreti, mantenendo vivo e attuale il suo messaggio e formando gli studenti alle regole del linguaggio giornalistico. Il tema scelto per l’edizione 2021, “Il Nordest deve migliorare riflettendo su un dato inoppugnabile: la nuova risorsa sarà il sapere. Chi avrà la leva del sapere guiderà il domani”, è un concetto che Giorgio Lago ribadiva già nel 2001 quando, rivolgendosi in modo particolare ai giovani, si diceva convinto che la più preziosa materia prima di una nazione è la cultura in tutte le sue componenti, a partire dall’istruzione e dalla formazione; non a caso gli economisti oggi sottolineano che il vero investimento strategico è quello sul capitale umano. Il premio è promosso dall’Associazione Amici di Giorgio Lago con la collaborazione di Centro Studi Regionali Giorgio Lago, Università degli studi di Padova, Comune di Treviso e Banca Prealpi SanBiagio. È realizzato con il patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Castelfranco Veneto, Ordine dei Giornalisti del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Main sponsor dell’iniziativa è Tao Tecnologies.