Premio letterario San Paolo 2024

La XXIII Edizione 2024 del Premio Letterario San Paolo, promossa dall’Associazione NOI San Paolo di Treviso, è ormai arrivata alla sua fase conclusiva, con la cerimonia di premiazione che si svolgerà sabato 18 maggio 2024 alle ore 16.30 presso il Museo di Santa Caterina. Circa 230 autori si sono cimentati con una poesia o con un racconto sul tema dell'acqua: emozioni e storie che parlano dell'acqua o come fonte di vita o come risorsa primaria o come causa di sventura e di calamità. Il Concorso ha visto la partecipazione di scrittori e poeti di ogni parte d’Italia. Hanno partecipato anche poeti dialettali veneti che con le loro opere preservano e tramandano tradizioni e cultura popolare. Infine, numerosa è stata la presenza di studenti, dalla scuola primaria alla superiore, che con i loro racconti e le loro poesie hanno affrontato il tema dell’acqua con una buona competenza e i più piccoli, grazie alla presenza attiva delle loro docenti, anche con una certa emozione per questa particolare prova. La selezione delle opere viene effettuata da una giuria presieduta dal giornalista e scrittore Guido Lorenzon e composta da esponenti del mondo culturale trevigiano. Come da tradizione, verranno assegnate in premio anche opere d’arte di apprezzati artisti trevigiani, che si ritrovano nella Web Arte Mostre. Essi sono, oltre a Franco Fonzo, promotore dell' Associazione, Gabriella Guerra Brunetta, Stefano Cusumano, Giulia De Serio, Arnaldo Guadagnini, Vittorino Morari, Valentina Scattolin, Vincenzo Vanin, Francesco Volpato. Oltre al patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Treviso e della Città di Treviso, il Premio San Paolo è sostenuto da numerose istituzioni cittadine: dall’Associazione Trevisani nel mondo, che da più di 50 anni mantiene vivo il legame con le tradizioni della terra trevigiana, all’Avis comunale, che con la sua presenza trasmette ai giovani studenti il valore della salute e della solidarietà, alle Fondazioni Cassamarca e Feder Piazza, che sono attive in città nella promozione della cultura , all’ATS, Alto Trevigiano Servizi, che gestisce la risorsa dell’acqua nel trevigiano, all’IC5 Coletti che collabora con Noi San Paolo nel progetto “Scuola e territorio: per una scuola intesa come bene comune", al GAT Gruppo Anziani Treviso, al Circolo di poeti El Sil. Il Premio può anche contare sul sostegno di aziende del territorio che credono nel ruolo della cultura e della partecipazione: dall’Azienda Miotto di Colbertaldo di Vidor, coinvolta nel progetto “Cantine solidali”, che prevede una collaborazione di lavoro tra comunità di persone con disabilità e aziende agricole, a Casa Allarme, alla Macelleria Succulenta, a Saccon Pane e Caffè , alla Cooperativa Sociale La Esse. Le opere finaliste verranno pubblicate in un libretto, ad opera della stamperia della Provincia di Treviso. La cerimonia di premiazione si terrà nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Caterina il 18 maggio 2024 alle ore 16,30 con ingresso libero.